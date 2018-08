Três irmãos são assassinados; o último morreu neste domingo em Ribeirípolis

06/08/18 - 12:54:48

O agricultor Jorge Andrade, 47 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo, 05, na Rota do Sertão, nas imediações de posto de combustível, entre as cidades de Nossa Senhora Aparecida e Ribeirópolis. Esta é a terceira morte da família, outros dois irmãos também foram mortos.

A vítima veio realizar compras com a esposa na feira livre de Aparecida, quando retornava para casa em sua motocicleta homens em um carro o seguiram, efetuaram disparos, ele foi alvejado tentando fugir. Foi socorrido, mas morreu no Hospital de Itabaiana. A sua esposa conseguiu evadir-se do local.

O agricultor era natural do Povoado Queimadas em Ribeirópolis. O sepultamento ocorreu nesta manhã de segunda-feira, 06.

Fonte Sergipenet