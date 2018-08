VALMIR: GORETE OUVIU O GALO CANTAR MAS NÃO SOUBE ONDE

06/08/18 - 23:10:09

“Infelizmente, tenho que dizer que a deputada Goretti Reis ouviu o galo cantar, mas não soube onde e, perdida e atordoada, se botou a dizer besteiras da tribuna da Alese sobre a minha pessoa e a gestão de Lagarto na questão da matéria sobre venda de diplomas de boas administrações municipais, conforme denunciou o Fantástico, da Globo, neste domingo”.

Foi assim que o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, reagiu ao pronunciamento de Goretti Reis na tarde desta segunda, sobre “o comércio” destas homenagens pelas União Brasileira de Divulgação, ou UBD, de Pernambuco, e pelo Instituto Tiradentes, de Minas Gerais, que juntas promovem até 20 premiações por ano, e nas quais a Prefeitura de Lagarto estava, segundo ela, entre as melhores 35 do Brasil.

A fala de Goretti na Alese gerou um release distribuído por sua assessoria de comunicação com o título “Goretti Reis lamenta prêmio fraudulento recebido pelo prefeito de Lagarto”. “Receber um prêmio é sempre muito bom, mas quando o prêmio existe de fato. Infelizmente, esse não é o caso citado. Conforme a matéria, esses prefeitos pagam para serem premiados. E assim a prefeitura de Lagarto está entre as 35 melhores do Brasil”, afirmou o release da deputada.

Valmir Monteiro diz que não sentiu no discurso de Goretti nenhuma preocupação em preservar prefeitos e nem prefeituras envolvidas nessas homenagens supostamente fraudulentas. “Se fosse assim, eu até bateria palma para ela. O que eu vi foi uma preocupação em atingir a minha dignidade enquanto prefeito de Lagarto. A deputada dos Reis foi tão precipitada que nem parou para apurar melhor como seu deu essa tal premiação a Lagarto. Por que se tivesse apurado direito, teria me deixado de fora disso”, diz Valmir.

Valmir Monteiro esclarece que a UBD mandou-lhe na semana passada, assim como no ano passado, certificado de “Gestor Nota 10”. “Mas, descuidada, a minha opositora nem se preocupou em apurar se pedi estes certificados ou se paguei por eles. Pois não fiz nenhuma das duas coisas. Logo, não tenho qualquer culpa”, diz.

Segundo Valmir, em setembro e 2017 ele aceitou receber um prêmio da UBD e que foi até Recife com esta finalidade, com custos somente de passagens. “Este ano, a confirmação da premiação para 2018 chegou novamente na Prefeitura, mas não fui lá receber. Não senti firmeza no propósito dela. Mas o que sei é que a nossa gestão é tão importante que de Pernambuco ou de qualquer outro Estado as pessoas têm informações e nos mandam essas cosias, se a gente pedir”, disse o prefeito.