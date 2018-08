A volta dos que não foram

07/08/18 - 08:17:23

Contados às centenas, eles já estão em toda a parte: são os candidatos derrotados nas eleições de 2014, que querem uma nova chance. Agora, tentam convencer um número maior de eleitores, sonhando com o convite para a festa de diplomação dos eleitos. Bem mais tarimbados, alguns esbanjam confiança, ditam regras para conquistar o mar de indecisos, renegam os ‘traíras’, falam com segurança sobre como convencer cabos eleitorais e juram que “é agora ou nunca”. Qualquer hora dessas, você vai cruzar com um desses candidatos, que lhe entregará um ‘santinho’ e repetirá as mesmas promessas feitas por ele na eleição de 2014. E vai ser assim daqui a quatro anos se, novamente, eles forem derrotados no pleito de outubro próximo. Virgem Santa!

Tirando da reta

O dublê de político e empresário Edvan Amorim nega perante a cruz que tentou abortar a candidatura de Mendonça Prado (DEM) ao governo de Sergipe. Pessoas próximas a Mendoncinha, contudo, juram que Edvan só não conseguiu que a executiva nacional do partido intervisse no diretório de Sergipe graças à pronta intervenção do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). Marminino!

Voto tem dono

O candidato a senador Heleno Silva (PRB) visitou o deputado estadual Gustinho Ribeiro (Solidariedade), certo que contava com o voto dele. Após o encontro, Silva alardeou que “essa parceria será vitoriosa em outubro”. Candidato a deputado federal, Gustinho desmentiu Heleno na lata: “Nosso compromisso para o Senado é com meu amigo e líder André Moura (PSC). O segundo voto será decidido mais à frente, sob a liderança de André”. Misericórdia!

Tiro no pé

Quem vai às ruas ou rodovias protestar contra a retirada de seus direitos não sabe o tamanho de prejuízo que causa ao queimar pneus e outros objetos na via pública. O fogo destrói o asfalto, recuperado depois com dinheiro dos impostos pagos pelos próprios manifestantes. Ademais, atear fogo intencionalmente em ruas, avenidas e rodovias transforma a manifestação em “crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável e contra o patrimônio público”. Pense nisso antes de acender o fósforo!

Triste memória

A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o acidente aéreo que matou o então candidato à Presidência da República, Eduardo Campos (PSB). O desastre aconteceu no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo. Além de Campos, outras seis pessoas morreram na queda do Cessna 560XL, entre as quais o ex-deputado federal sergipano Pedrinho Valadares (PV).

Tudo como dantes

As usinas sucroalcooleiras de Sergipe, Alagoas e Pernambuco não podem mais vender etanol hidratado diretamente aos postos. Em decisão liminar, o desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto Neto acatou recurso da União contra posição anterior favorável às usinas. Alegação é que a venda direta aos postos de combustíveis reduz a arrecadação de impostos pelos três estados e dificulta a fiscalização da ANP. Então, tá!

Sem comando

Entrevistada pelo colega Jozailton Lima, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) confirmou o que se suspeitava há muito tempo. Segundo ela, ao assumir a Prefeitura de Aracaju, em 2013, João Alves Filho (DEM) “já estava com o Mal de Alzheimer”. E como ficam os atos assinados e as decisões tomadas, durante mais de três anos, por uma pessoa portadora de demência crônica? Crendeuspai!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Danou-se!

Dia do Basta!

A CUT está organizando o Dia do Basta, marcado para a próxima sexta-feira. O objetivo é protestar contra o desemprego, aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis e a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Estão previstos atos púbicos em frente à Fábrica de Fertilizantes do Nordeste, em Laranjeiras, e na Praça General Valadão, centro de Aracaju. Participe!

Apaga velinhas

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe completa 106 anos de fundado na próxima quinta. Para comemorar a data, estão previstas apresentação do Coral da Deso, posse de novos sócios e o lançamento da revista n° 48 do IHGSE. Fundado em 1912, pelo sociólogo Florentino Menezes, o Instituto Histórico é considerado o guardião da memória de Sergipe. A sessão solene vai começar às 16 horas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 5 de dezembro de 1915.

