AMINTAS: LAMENTO QUE POPULAÇÃO TENHA QUE PAGAR PREÇO TÃO ALTO

O vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) conversou com alguns dos médicos que realizaram um ato na manhã desta terça-feira, 7, em frente à Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A manifestação tinha o objetivo de alertar os vereadores sobre as reivindicações da categoria e o diálogo escasso com a prefeitura. “A manifestação é válida, dois anos sem reajuste é um desrespeito à categoria” afirmou Amintas sobre ato do Sindimed.

Entre as reclamacoes da categoria estavam os dois anos sem reajuste aos servidores da saúde e a contratação de profissionais por pessoa jurídica — ao invés de concurso público — para a prestação de serviços.

Durante a Tribuna Livre, o presidente do Sindimed, João Augusto Alves de Oliveira, afirmou ainda que só houveram dois encontros entre o sindicato e a prefeitura. Ele falou também sobre a possibilidade de conciliação entre as duas partes.

”O desembargador decidiu ontem que a prefeitura escolha se quer ou não conciliar. A conciliação pressupõe que tem que ter cessão dos dois lados. A prefeitura vai ceder alguma coisa e o sindicato vai ceder um dos seus pleitos. A gente pede para que os vereadores entrem nessa linha de discussão e de fomentação”, disse.

Sem acordo com o município a categoria mantém o movimento grevista, o que para Amintas só reforça a tese de que a Prefeitura está desinteressada em cuidar das carências dos aracajuanos. “Já está mais do que na hora do Prefeito Edvaldo Nogueira resolver essa questão. Os médicos sabem que têm o meu apoio, mas, lamento que a população tenha que pagar um preço tão alto”, desabafou.

