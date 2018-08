ANA LÚCIA LAMENTA O CONGELAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

07/08/18 - 15:13:54

A deputada Ana Lula (PT) usou a tribuna na manhã desta terça-feira, 7 no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para destacar a importância de assegurar os direitos dos trabalhadores brasileiros e a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, por meio de investimentos em políticas públicas.

“São 20 anos de congelamento das políticas públicas e na próxima sexta-feira, 10, as centrais sindicais vão estar nas ruas do país denunciando o desmonte do estado social brasileiro. Os trabalhadores perderam seus direitos trabalhistas construídos há mais de 70 anos com muita luta, com morte e tortura, inclusive de muitas mulheres que enfrentaram e que enfrentam até hoje e que têm clareza, que a mudança é estrutural”, ressalta.

A parlamentar afirmou defender a libertação da cultura de que se resolvem os problemas sociais, da exclusão e da discriminação a partir da punição.

“Em lugar nenhum do mundo foi pela punição que se resolveu esses problemas, mas pelo investimento nas políticas públicas e esse país tem 20 anos de congelamento aprovado pelo Congresso Nacional. A chama da esperança de que esse povo volte a ter seus direitos assegurados, ainda não apagou, apesar de muito equívoco da Esquerda Brasileira”, entende.

Ana Lula lembrou que o Sindicato dos Médicos teve um pequeno avanço na sua greve quando recentemente o desembargador notificou a Prefeitura de Aracaju.

“E propôs que a prefeitura dê a resposta em 48 horas se aceita ou não a conciliação, que é um pedido do sindicato por causa do congelamento. Quando a gente congela o ser humano, a gente está congelando toda a expectativa de mudança e de melhoria de qualidade de vida desse ser humano, que tem que ser a essência de qualquer política pública, do contrário é retórica. Não adianta asfaltar a cidade inteira e quando chegar num posto de saúde, o trabalhador estar com seus salários atrasados e preocupado como vai pagar as suas contas, como vai se atualizar para avançar no seu tratamento e no seu acolhimento para salvar vidas, para que de fato não reproduza o analfabetismo na sala de aula”, complementa.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões