Avosos inicia vendas antecipadas dos tíquetes para o McDia Feliz 2018

07/08/18 - 10:07:09

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) foi escolhida pelo Instituto Ronald McDonald para ser a beneficiada na 21ª edição da campanha em Sergipe, que será realizada no próximo dia 25 de agosto. Os tíquetes já se encontram à venda e as camisas também. Para adquirir antecipadamente, basta comparecer à sede da Avosos, que fica à rua Leonel Curvelo, nº 55, bairro Suíssa. Se preferir, pode solicitar via whatsapp: (79) 99141-7382.

Segundo a coordenadora local da campanha, a voluntária Jeane Vieira Melo, a campanha McDia Feliz é um sucesso nacional graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa em prol de adolescentes e crianças com câncer. “Embora seja uma campanha que realizamos há 21 anos em parceria com IRM, não nos cansamos de fazer e sempre buscamos novos parceiros para que a cada ano o sucesso seja garantido”, informa a fundadora.

Ao preço de R$ 16,50, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz. A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

Esta é a 30ª edição do McDia Feliz, que agora amplia seu impacto social e beneficia duas causas importantes: saúde e educação. Além do combate ao câncer infantojuvenil, que hoje é a maior causa morte de crianças e adolescentes, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, uma organização não-governamental que há mais de 20 anos trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral.

Instituto Ronald McDonald

O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover a saúde e a qualidade de vida de adolescentes e crianças com câncer. Com 19 anos de atuação, a organização desenvolve e coordena Programas – Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Espaço da Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald – que possibilitam o diagnóstico precoce, encaminhamento adequado e atendimento integral e de qualidade para os jovens pacientes e seus familiares. Há 30 anos, as chances de cura eram de apenas 15%. Hoje pode chegar a 80% se a doença for diagnosticada precocemente e tratada de maneira adequada. Informações: www.instituto-ronald.org.br.

Fonte: Avosos