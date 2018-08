Bandidos invadem agencia do Bradesco em Itabaianinha e pessoas ficam feridas

07/08/18 - 14:08:28

Um assalto a uma agencia do Banco Bradesco em Itabaianinha no inicio da tarde desta terça-feira (07) deixou pelo menos três pessoas feridas.

No grupo de WhatsApp “você é o repórter”, as informações que estão sendo divulgadas são de pedido de atenção para que as pessoas evitem trafegar pela região onde está localizado o banco Bradesco devido a grande movimentação no local.

O grupo informa que há pessoas baleadas e que a polícia foi acionada e está no local.

Foto grupo de WhatsApp “você é o repórter”

Munir Darrage