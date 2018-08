Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher retoma exames de colposcopia

07/08/18 - 15:30:00

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), com epenho da atual gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), voltou a realizar o exame de colposcopia e, nesta terça- feira, 7, 35 usuárias foram atendidas depois de terem sido selecionadas em um processo de triagem. Os exames são realizados de terça-feira a sexta-feira.

O processo de triagem vai acontecer até que o atendimento seja normalizado, o que deve ocorrer em duas semanas, segundo estima a coordenadora do Caism, Débora Passos. Até lá, os médicos ginecologistas que realizam a colposcopia vão estender o atendimento em mais duas ou três pacientes por dia para dar vazão aos casos mais graves, conforme ficou pactuado. De acordo com informações da enfermeira do setor CAF (Cirurgia de Alta Frequência), Vanessa Brasileiro Costa, o Caism atende a mais de uma centena de usuárias por semana somente neste serviço.

O Caism recebe pacientes de todas as localidades do Estado, que são encaminhadas por médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) quando têm resultados alterados dos exames ginecológicos. Entre as pacientes que estavam no centro na manhã desta terça-feira para o exame de colposcopia, estava Luciana Mota Santos, moradora de Itabaiana, encaminhada recentemente por estar com uma inflação no colo do útero.

“Passei por exames de confirmação e há três meses fiz uma cauterização. Agora, farei a colposcopia e espero que esteja tudo bem”, disse Luciana Mota Santos, salientando o bom atendimento que recebeu no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher desde o acolhimento, quando chegou ali pela primeira vez.

Arlete de Jesus Santos é uma paciente familiarizada com o Caism e sua equipe do CAF. Por várias vezes se deslocou de Itaporanga à capital para realizar a colposcopia e outros exames ginecológicos. “Há anos, tenho realizado diversos exames e sou muito bem atendida. Aqui cuido da minha saúde porque tenho o acompanhamento que necessito. É importante dizer que o atendimento aqui é muito humanizado”, disse.

Colposcopia

A colposcopia é um exame realizado pelo ginecologista para avaliar a vulva, vagina e colo do útero de maneira detalhada. Nele, é utilizado o colposcópio, uma espécie de binóculo que ilumina e amplia a visão da região. Porém, o uso de algumas soluções durante o procedimento também pode se fazer necessário, a fim de uma melhor observação.

CAF

A Cirurgia de Alta Freqüência (CAF) é um procedimento cirúrgico no qual uma área doente pode ser retirada com mínimo de dano ao órgão. É um procedimento que vêm sendo empregado em todo o mundo pelas vantagens de baixo custo e a possibilidade de realização à nível de ambulatório.

ASCOM SES