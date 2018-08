É PRECISO FORTALECER E INCENTIVAR SETOR INDUSTRIAL, DIZ AMORIM

07/08/18 - 05:58:14

Nesta segunda-feira, 6, Eduardo Amorim visitou, acompanhado do candidato a vice-governador Ivan Leite (PRB), a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) para receber as propostas da entidade que devem ser acrescentadas ao plano de governo.

O ex-governador Albano Franco e a candidata a deputada estadual, Adriana Leite (PRB), também participaram do encontro. Na avaliação de Eduardo, é importante criar condições favoráveis ao desenvolvimento do estado e resultem na geração de emprego e renda aos sergipanos.

“É preciso fortalecer a indústria sergipana. Motivar, desburocratizar e facilitar que novas indústrias cheguem a Sergipe. Nosso vice-governador será um dos responsáveis pelas ideias direcionadas ao setor e avaliar quais podem integrar nosso plano de governo. Terá vez e voz para atuar e criar condições que incentivem e tragam o apoio necessário ao setor industrial”, salientou Eduardo.

Seguindo o mesmo raciocínio, Ivan Leite, ressaltou a relevância em garantir que o setor da indústria esteja pautado na responsabilidade social e sustentabilidade. “Captar novos recursos e ampliar a área de produção é necessário, mas não podemos agir de modo que resulte em impactos negativos. É necessário ampliar o leque industrial e não se esquecer de quem já está produzindo. Nós entendemos que é importante criar ações conjuntas benéficas para a indústria e sociedade, além de preservar o meio ambiente”, avaliou Ivan.

