EM NOTA, SSP NEGA QUE O GTA SERÁ DESATIVADO EM SERGIPE

07/08/18 - 09:18:41

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) emitiu uma nota na manhã desta terça-feira (07) desmentindo a informação de que o Grupamento Tático Aéreo (GTA) será desativado.

A nota diz que “a informação de que o Grupamento Tático Aéreo (GTA) está com dois meses de pagamentos atrasados e que o serviço pode ser paralisado não procede. O Governo do estado prepara o pagamento referente ao mês de julho, cuja nota foi fechada no último dia 31. Todas as notas anteriores que estavam pendentes, conforme acordo, foram pagas”.

Ainda segundo a SSP, o contrato com a empresa que aluga aeronave expira no próximo dia 28 de agosto. A empresa já se manifestou e, por conta dos consecutivos aumentos do preço do combustível, já demonstrou formalmente a intenção de não continuar prestando o serviço. O contrato prevê que a própria empresa seja responsável pela abastecimento da aeronave e o estado paga por mês a quantia de R $ 215 mil.

Por isso, já foi publicado no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande circulação, conforme prevê o princípio da publicidade na administração pública, o edital que irá normatizar o novo contrato que manterá o funcionamento do GTA normalmente.