Em resposta a André, Valadares diz que “é preciso cuidado com falsos profetas”

07/08/18 - 08:27:33

O senador Antonio Carlos Valadares (PSB) não gostou do que disse o deputado federal André Moura (PSC) sobre liberação de verbas para Aracaju e que segundo o deputado, o senador se posicionou contrário porque iria beneficiar a administração de Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Em resposta ao que disse André que durante a entrevista foi mais além e afirmou que “o senador fica sentado em seu gabinete com a perna para o ar”, o senador Antonio Carlos Valadares disse que trabalha e recomendou na manhã desta terça-feira (07) para que a população tomasse cuidado com os “falsos profetas” e reclamou que tem sido alvo “preferencial de adversários, principalmente de Jackson, o inesquecível”.

O senador informou que realiza seu trabalho e que usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho. “Eu uso o twitter, instagran e facebook para mostrar o nosso trabalho. Você veja por exemplo, dizer que sou contra verbas para Aracaju. Isso não é verdade, inclusive foi nosso os 124 milhões para a zona de expansão. Por isso eu digo, é preciso ter cuidado com os falsos profetas”, disse o senador.

Ainda sobre as críticas, Valadares citou uma passagem da bíblia e disse que “se conhece um político por sua conduta. Se for apresentar o discurso do adversário, seria de constrangimento, pois foi em defesa de Eduardo Cunha”, afirmou.

Durante a entrevista que concedeu, o senador evitou fazer críticas aos adversários, mas deixou claro que o seu afastamento do grupo da oposição, Valadares disse que “afastei por não concordar com as ações de Jackson e Belivaldo”.