eSocial – Sala de Atendimento será implantada em Aracaju

Orientações serão prestadas às Pessoas Físicas e Jurídicas em um ambiente integrado por representantes dos órgãos e entes envolvidos

Pessoas físicas e jurídicas poderão obter orientações referentes ao eSocial, a partir do dia 16 de agosto, na Sala de Atendimento Especial, composta por representantes da Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Caixa Econômica Federal (CEF).

O que é a Sala Especial de Atendimento?

A Sala Especial é um ambiente de atendimento integrado por representantes dos órgãos e entes envolvidos no eSocial, para prestar orientações sobre questões específicas e complexas exclusivamente relacionadas ao tema, sendo voltado às pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Funcionamento da Sala Especial de Atendimento

Inicialmente a Sala funcionará uma vez por semana, às quintas-feiras, no período da tarde, das 13h às 17h. O atendimento será prestado na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), sempre precedido de agendamento, disponível por meio de telefone.

Agendamento

Horário: segunda à sexta, 8h às 12h

Telefone: (79) 3198-3250

eSocial – Sala Especial de Atendimento

Início dos atendimentos: 16 de agosto de 2018

Dias de atendimento: Quintas-feiras

Horário de atendimento: 13h às 17h

Local: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

Rua Pacatuba, n° 171, Centro, Aracaju-SE

