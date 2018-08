Faculdade UNINASSAU promove curso de Primeiros Socorros

07/08/18 - 16:57:05

Por Suzy Guimarães

A atividade aconteceu a unidade de Aracaju

É preciso saber como agir numa parada cardiorrespiratória

A faculdade UNINASSAU Aracaju promoveu o curso “Primeiros socorros para artes marciais e academias” ministrado pelo professor Felipe Aidar. O evento aconteceu na última semana e reuniu alunos, professores e pessoas da comunidade em geral. A coordenação do curso de Educação Física da UNINASSAU Aracaju, Célia Carvalho, disse que o evento foi de grande importância para toda a sociedade, que passa a ficar informada sobre como agir caso se depare com casos que exijam o salvamento de alguma pessoa.

Com o objetivo de explicar a forma correta e a importância do salvamento, Felipe Aidar alerta para possíveis acidentes que podem ocorrer em determinadas práticas esportivas que exigem procedimentos especiais. “O sangramento nasal é comum, podendo resultar de lesão, doença, atividade, temperaturas extremas ou outras causas. Mantenha a vítima sentada, imóvel e inclinada para a frente, impedindo que o sangue seja aspirado. Nunca faça a vítima inclinar a cabeça para trás”, explica.

De acordo com a coordenadora do curso de Ed. Física da UNINASSAU, Celia Carvalho, é um curso fundamental que toda a população deveria fazer. “É importante realizar esse tipo de curso para nossos alunos, porque eles podem colocar em pratica o que eles podem vivenciar a qualquer momento, seja no trabalho ou até mesmo na rua, ele vai saber como proceder para que o salvamento seja feito de forma correta e venha a ser resolutiva”, afirmou.

Felipe alertou que não adianta receber aulas teóricas sobre como salvar vidas, e não ter colocado em prática. “É preciso saber como agir numa parada cardiorrespiratória ou mal súbito e saber massagear da forma correta e quais os passos para salvar vidas”, alertou.