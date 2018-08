FPI FISCALIZA TODOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Os resultados obtidos nas quatro etapas do programa são apresentados em página na internet

Com a quarta etapa do programa de Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco (FPI/SE), técnicos de 28 instituições parceiras percorreram todos os 28 municípios sergipanos que integram a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Foram fiscalizados estabelecimentos de criação de peixes e de camarões, uso de agrotóxicos, ocupações às margens do rio, embarcações e regularidade no uso de produtos de origem animal.

As condições de saneamento dos municípios e o cumprimento da legislação ambiental também foram alvo de verificação. Durante o programa, animais silvestres foram resgatados e devolvidos à natureza. Na FPI, os técnicos também realizaram levantamento de dados sobre comunidades tradicionais, patrimônio histórico e natural do estado de Sergipe.

Os detalhes do programa e os primeiros resultados da FPI/SE estão disponíveis aqui.

FPI – É um programa de fiscalização e educação ambiental coordenado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

4ª edição – Na última edição do programa, que ocorreu de 6 a 18 de maio de 2018, 16 cidades do interior do Estado foram visitadas. Destas, oito receberam o programa pela primeira vez (Capela, Aquidabã, Cedro de São João, Graccho Cardoso, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca e São Francisco).

Nas outras sete cidades (Nossa Senhora da Glória, Propriá, Feira Nova, Japaratuba, Pacatuba, Gararu e Porto da Folha), os profissionais foram checar o andamento de alguns acordos e alguns resultados de atividades realizadas em edições anteriores da FPI/SE.

Rio São Francisco em Sergipe – Dos 2.830 km de extensão do Velho Chico, 238 km correspondem ao trecho em que o rio passa pelo estado de Sergipe, partindo de Canindé do São Francisco até a foz, no município de Brejo Grande.

