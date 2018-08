Fundat abre inscrições para 205 vagas de cursos livres

07/08/18 - 10:14:32

A partir desta terça-feira, 7, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) abre inscrições para 205 vagas de cursos de livres, direcionados à qualificação profissional do aracajuano. Ao total, são 11 cursos pertencentes aos eixos de Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design, Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde e Produção Alimentícia.

As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, na sede da Fundat (Rua Pacatuba, 104, Centro) ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso. Porém, as inscrições para as turmas que acontecerão nas unidades dos bairros 17 de Março, Santa Maria, associações e instituições parceiras serão realizadas apenas nos respectivos locais. Além disso, as matrículas para os cursos do eixo Informação e Comunicação só poderão ser efetuadas no local em que ocorrerão as aulas. É importante ressaltar que as inscrições são realizadas enquanto houver vagas e que a maior parte delas são destinadas às UQPs.

No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem 16 ou 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos. Confira abaixo as opções de cursos disponíveis e as informações essenciais em cada turma:

-Informática Básica: Carga Horária: 100h | Início: 14/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

-Material Reciclado: Carga Horária: 30h | Início: 15/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto| Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria;

-Telemarketing: Carga Horária: 30h | Início: 13/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria;

– Informática Básica: Carga Horária: 100h|Início: 15/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

-Lógica de Programação: Carga Horária: 60h | Início: 14/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado do curso de Informática Avançada| Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

-Corte e Escova: Carga Horária: 60h | Início: 21/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado do curso de Cabeleireiro ou experiência comprovada na área| Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

-Pães Caseiros e Artesanais: Carga Horária: 12h | Início: 16/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: | Local de realização: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Anta (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

– Marketing Pessoal: Carga Horária: 20h | Início: 20/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: | Local de realização: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Anta (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

-Culinária Italiana: Carga Horária: 12h | Início: 20/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: | Local de realização: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

-Culinária Japonesa: Carga Horária: 12h | Início: 15/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: | Local de realização: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, Bairro Coroa do Meio);

-Técnicas em Vendas: Carga Horária: 40h | Início: 14/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: | Local de realização: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, Bairro Coroa do Meio).

Fonte: PMA