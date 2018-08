GESTORES DA AGRESE E SERGAS DISCUTEM A TARIFA DE GÁS

07/08/18 - 13:18:04

Nesta terça-feira (07), membros da diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e da Sergipe Gás (Sergas), estiveram reunidos para uma análise detalhada, relativa ao posicionamento das instituições, sobre o reajuste tarifário do gás canalizado.

Durante a reunião com a participação do assessor especial do Governo, Oliveira Junior, foi sugerido para Sergas apresentar os procedimentos utilizados no cálculo da tarifa média dos serviços de distribuição de gás canalizado no Estado de Sergipe.

“Esse momento foi importante para que pudéssemos debater sobre tarifas e os serviços prestados pela Sergas, bem como os investimentos a serem efetivados objetivando atrais indústria para o Estado de Sergipe”, destacou o diretor presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Na oportunidade, o diretor técnico e comercial da Sergas, Enaldo Santana, apresentou conceitos discutidos em pauta, perspectiva da última década e para os próximos 25 anos. “Essa reunião foi bastante produtiva. Foram discutidos e apresentados assuntos na área de gás canalizado, visando o aproveitamento futuro de gás produzido em nosso Estado e também sobre o início e operação da termoelétrica Celse, além do comprometimento da Sergas perante a Agrese de ampliar sua rede de distribuição de gás, com custos atrativos e competitivos”, enfatizou o presidente da Sergas, Eugênio Dezen.

Após as apresentações ficou acordado que será marcada uma novo encontro com os representantes da Agrese, Sedetec, Fies e Sergas para definição de medidas relacionadas.

Sergas

A Sergas foi criada em 1993, com as atribuições de adquirir, armazenar, transportar, distribuir, comercializar e prestar serviços correlatos na área de energias renováveis e gás.

Também estiveram presentes ao encontro, o diretor administrativo e financeiro da Agrese, Said Schoucair, o engenheiro civil, Joelson Hora, o diretor técnico, Jean Carlos Nascimento e a diretora da câmara técnica de gás canalizado, Ana Paula Chaves.

Fonte e foto Ascom/Agrese