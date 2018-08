Governo assina ordem de serviço para investimento de quase R$ 1 milhão em treinamento

07/08/18 - 15:04:45

Governo assina ordem de serviço para investimento de quase R$ 1 milhão em treinamento e capacitação no uso de agrotóxicos

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), realizará, nesta sexta-feira, 10, às 8h, na Sala de Reunião da Sedetec, ato de assinatura de ordem de serviço para ação de treinamento e capacitação no uso adequado de agrotóxicos.

O investimento é proveniente do Programa Águas de Sergipe e envolverá instituições como a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro); a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro); além de secretarias municipais de educação, meio ambiente e saúde. Ao todo, serão aplicados R$ 985.548,88.

As ações devem ser executadas por, no máximo, nove meses. Estarão diretamente atendidos os 26 municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Sergipe. A Cohidro terá como foco treinar os irrigantes por ela assistidos. Do mesmo modo, a Emdagro treinará os pequenos agricultores para a maneira correta de utilizar e descartar as embalagens.

Os secretários municipais de educação também serão capacitados, bem como, professores que terão a função de repassar as informações aos seus alunos. Também faz parte do treinamento, o incentivo para que não se compre nenhum tipo agrotóxico de maneira ilegal ou que seja utilizado de maneira incorreta.

Outra preocupação da ação é sobre a forma correta de utilizar o veneno aplicado no fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Serão treinados, neste caso, agentes de endemias dos 75 municípios sergipanos.

Por Lara Aguiar