“Jackson me ataca por puro desespero”, rebate Valadares Filho

07/08/18 - 10:41:26

O deputado federal Valadares Filho (PSB-SE) respondeu aos ataques do ex-governador Jackson Barreto em entrevista publicada nesta terça-feira (7) no Jornal da Cidade.

Para Valadares Filho, quando Jackson questiona o fato dele ser filho do senador Valadares, respondeu que “tenho muito orgulho de ser filho de quem sou e uma coisa que aprendi na vida pública é ter a independência e a coragem para enfrentar políticos inconsequentes e rasteiros como JB”.

“Ele fala de experiência e esquece de dizer que foi a sua experiência com a de seu novo pupilo, Belivaldo, que levou nosso estado ao caos administrativo, foi o seu governo que atrasou o nosso estado em todas as áreas, através de um modelo de gestão ineficiente, atrasado e politiqueiro. O Jackson do discurso da conveniência e do momento dizia em 2012 que eu era o mais preparado para governar a capital”, continuou.

Na visão de Valadares, há um desespero evidente por parte do ex-governador. “Sei que não deve ser fácil para ele ver um jovem que pertence a uma nova geração da política, que demonstra preparo e determinação para consertar os problemas de Sergipe, liderar todas as pesquisas para o governo, enquanto ele se vê rejeitado por cerca de 80% da população e com índices irrisórios de intenção de voto para o Senado”.

Valadares Filho completou dizendo que com o ex-governador Jackson Barreto debate qualquer assunto “seja sobre gestão, conduta ética ou coerência. É só ele dizer o dia e o lugar”.

Fonte e foto assessoria