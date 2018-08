Jason Neto volta a cobrar reabertura do posto Elizabete Pitta em audiência

07/08/18 - 14:54:09

Na manhã desta terça-feira, 7, a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa, esteve na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para audiência pública de apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2018. O vereador Jason Neto afirmou que o caminho é ainda longo para se chegar a um serviço de qualidade na saúde e cobrou solução para o posto Elizabete Pitta, no conjunto Valadares, bairro Santa Maria.

“É inegável o avanço, mas ainda falta muito para termos um serviço de qualidade. É preciso encontrara solução por exemplo, para a unidade Elizabete Pitta, que desde 2017 a gente vem cobrando pelo aluguel de um espaço, já fixemos diversas reuniões, a comunidade já fez diversas manifestações e nada foi solucionado”, cobrou Jason.

Waneska Barbosa afirmou que as providências estão sendo tomadas e que a solução deve vir ainda em 2018. “É uma prioridade resolver esta demanda. Estamos em negociação avançada para aluguel de um espaço e acredito que ainda em 2018 estejamos com ela em funcionamento provisório. Nossa meta é conseguir recursos para reconstruir uma nova unidade”, afirmou a secretária.

Demolição – Em 2015 durante gestão de João Alves (DEM) a unidade Elizabete Pita foi demolida após a construção de uma nova unidade de saúde no bairro Santa Maria. Desde então a comunidade do conjunto Valadares ficou desassistida e a situação acaba superlotando outra unidade nas imediações.

