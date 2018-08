“O NOSSO POVO ESTÁ MORRENDO POR NÃO TER SAÚDE PÚBLICA”, AFIRMA VEREADOR

07/08/18 - 05:52:04

por Sandra Cruz

A situação dos pacientes cardíacos que aguardam em casa para fazerem procedimentos cirúrgicos no Hospital de Cirurgia preocupa o Doutor Manuel Marcos (PSDB). São cerca de 300 pessoas na fila aguardando uma cirurgia, sendo que o hospital só tem capacidade para atender 40 pacientes.

“Se essas pessoas tiverem crises como vai ser? Não terão para onde ir e com certeza perderão suas vidas por falta de assistência médica”, ressaltou o vereador. O parlamentar colocou ainda que existem problemas relacionados à estrutura da unidade com relação a rede de oxigênio e que os profissionais de saúde estão com os salários atrasados.

“A situação da Saúde do nosso estado precisa melhorar urgentemente. Não dá para suportar essa situação caótica que aí está. Por ser médico sei do que estou falando. O nosso povo está morrendo por não ter saúde pública de qualidade. E isso não é justo por que nossa carga tributária é enorme”, pontuou.

Foto César de Oliveira