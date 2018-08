‘O poder das ervas medicinais’ é tema de palestra na MNSL

07/08/18 - 09:24:46

“O Poder das Ervas Medicinais e Aromáticas” é o tema da palestra que será realizada próximo dia 9, no auditório da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O evento, que acontece no turno da tarde das 14h30 às 16h30, é voltado para gestantes da Ala Rosa, acompanhantes e os profissionais da equipe multidisciplinar da Unidade. A palestra será ministrada pela geóloga especialista em Educação Ambiental, Itamara de Paula Andrade Araújo,

O foco da discussão é o uso adequado das ervas medicinais e aromáticas para aliviar possíveis desconfortos durante a gestação de alto risco. “O mais importante é levar ao público especifico conhecimento adequado sobre o uso das ervas medicinais e aromáticas”, informou a professora especialista em psicopedagogia institucional e clínica Maria Leoziria Oliveira Passos, integrante da equipe do Núcleo de Educação Permanente da MNSL.

Ela explicou que as gestantes, seus acompanhantes e profissionais vão conhecer a importância da utilização das ervas medicinais e aromáticas como alternativa para amenizar enjôos, azia e desconforto que podem acontecer durante a gestação. Leoziria ressaltou, ainda, que muitas gestantes utilizam ervas medicinais e práticas populares sem a preocupação com os efeitos adversos.

Objetivos específicos

Estimular o relaxamento, através do uso de ervas medicinais indicadas durante o período gestacional; Proporcionar uma terapia alternativa com hábitos saudáveis, introduzindo o urso das ervas no dia-a-dia. Ainda, estabelecer as relações de responsabilidade no manuseio com as ervas medicinais.

