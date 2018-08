O POVO ESTÁ DE OLHO

O momento é de avaliar o quadro político, sem se deixar contaminar por análises piegas de aliados. As assessorias podem até não ser sinceras para o público, mas nunca para os assessorados. Elas têm a obrigação de mostrar o quadro real aos candidatos para o qual trabalham, a fim de encontrarem, juntos, o melhor caminho para a vitória ou para a desistência da disputa.

Os grupos sociais estão abarrotados de pessoas contratadas por candidatos majoritários e proporcionais, que discutem entre si. Lógico que a internet atinge um número imenso de pessoas no mundo, mas o que se aproveita são as publicidades bem elaboradas, as falas dos próprios candidatos e alguns projetos que eventualmente se leva a sério.

Tem repercussão os ataques pessoais, denúncias sem provas e até publicações de um ou outro documento não confiável. De forma que a falação entre aqueles que servem a determinados candidatos termina sumindo pelo ralo, porque quem está na discussão entende bem o metier do quanto pior melhor. A descoberta velha do fake news reduziu a crença nos boatos mal elaborados, porque todos têm suas notícias falsas para jogarem no ventilador.

A estratégia do whatsapp certamente será outra já a partir de setembro, porque a teoria do desgaste do adversário está sendo fragilizada pela descrença que esse tipo de informação leva ao eleitor, pouco preocupado com a fofocagem banalizada nas redes. Quanto ao crescimento ou queda de candidatos majoritários, qualquer leigo pode perceber as condições de cada um, independentemente da divulgação de pesquisas.

As convenções realizadas nesse final de semana revelam tendências junto a candidatos e seus seguidores, mas não dão dimensão exata aos eleitores. Entretanto, no decorrer da campanha, que se inicia dia 16, cada cidade vai perceber qual o nome que tem maior condição de governar o Estado e beneficiar o benefício.

Quem fiquem todos atentos… O povo está de olho!

RETORNO DE ZÉ FRANCO

Está previsto o retorno do ex-prefeito José Franco a Aracaju nesta terça-feira. Amanhã terá encontro com o governador Belivaldo Chagas para oficializar apoio.

Zé Franco é hoje a mais forte liderança de Socorro.

AFINADOS COM AS MUDANÇAS

Jackson Barreto (MDB), candidato ao Senado, disse domingo, na convenção, que os componentes da chapa sempre trabalharam pelo bem da população e da democracia.

– Esse grupo político tem coerência e está afinado com as mudanças.

TEIXEIRA E O NOME NO PTC

O empresário Teixeira Caminhões disse domingo que não autorizou ao PTC incluir o seu nome na lista de candidatos a deputado estadual.

Lembrou que em abril passado já havia dito que não disputaria mandato.

PÔS ASSINATURA NA ATA

Ontem, foi enviada cópia da ata da convenção do PTC, com assinatura de Teixeira, o que contradiz as declarações do empresário e faz “contraponto à matéria”.

– Se ele assinou, logo autorizou a candidatura, disse o remetente.

NÃO EXISTE NADA ERRADO

Na opinião de quem enviou a ata do PTC, “não existe nada de errado nela, nem no fato de Teixeira Caminhões ter registrado a candidatura da mulher dele em outro bloco”.

– Acho que ele ficou constrangido em participar de dois blocos.

ASSINOU MAS ESTÁ FORA

O empresário Teixeira Caminhões não negou, ontem, que assinou a ata do PTC mas deixa claro que não será candidato a deputado estadual.

Avisa que vai pedir a desfiliação do partido.

AMEAÇARAM DEIXAR GRUPO

Os candidatos a deputado federal da composição PSDB e PSC ameaçaram deixar o bloco, caso fosse aberta exceção para formação de chapinha federal com o PPS.

O mais irritado era o Gustinho Ribeiro (SD).

MACHADO CONFIRMA SAÍDA

O ex-deputado federal José Carlos Machado (PPS) confirmou ontem que realmente não disputará as eleições deste ano, mas avisa que como cidadão continuará na política.

Machado admite que o espírito coletivo desapareceu. Vale agora o individualismo.

CONVERSA COM ADVOGADO

O presidente estadual do PPS, Clóvis Silveira, disse que conversou com o advogado do PPS em Brasília e foi informado que ata está correta.

– A executiva poderia decidir sobre coligações majoritárias.

CHAPINHA ATINGE BASE

Zezinho Sobral (Podemos) conseguiu fixar a chapinha na base aliada para estadual, com o PMN, PMB e o Avante, mesmo com a pressão de partidos maiores.

Tem um problema: Milton Andrade é candidato a governador pelo PMN.

LAGARTO ESTÁ TRANQUILO

Em Lagarto, os Reis não votam em Rogério Carvalho (PT), isso todos já sabiam, mas a deputada Gorete Reis também não queria votar em Jackson Barreto.

Razão: a formação da chapinha para deputado estadual.

TUDO ESTÁ SE AJUSTANDO

O ex-prefeito Jerônimo Reis disse ontem que já está tudo bem resolvido e que sua irmã não votaria diferente do bloco. Gorete votará sem problema em JB.

Mesmo assim há comentários que levam à dúvidas.

GRUPOS FALAM DIFERENTES

Os grupos sociais em Lagarto estão falando diferente. Dizem que a deputada Gorete Reis não foi à convenção do partido e nem registrou sua candidatura à reeleição.

Gorete estaria preparando uma pessoa para disputar, com registro até dia 15.

IRIA PARA VALADARES

Segundo ainda os grupos, Gorete Reis não vota na chapa da base aliada, mas também não vota em Eduardo Amorim e André Moura.

Já estaria conversando com os Valadares.

ALBANO FAZ VISITA A JOÃO

Albano Franco disse que ficou “animado e feliz” com a visita que fez ao ex-governador João Alves Filho no sábado (28/07) por uma hora: Albano ficou surpreso.

– Tivemos uma conversa de tudo que acontece no Estado e no País.

TODOS PREPARANDO ATAS

Os presidentes dos partidos estão concluindo as atas da convenção para enviar ao TRE e passaram o dia trocando ideias com aliados e membros do partido.

Mas até o dia 15 de agosto alguma coisa pode acontecer.

UMA MUDANÇA BRUSCA

Com a indicação de Cris Teixeira (PTB) para primeira suplente do senador Valadares (PSB), ele ganha votos em Porto da Folha em sua disputa à reeleição.

Já para governador ainda está tumultuado.

APOIA JOÃO MARCELO

O deputado Augusto Bezerra não disputa as eleições deste ano, mas vai apoiar o nome do ex-prefeito de Dores, João Marcelo, à Assembleia Legislativa.

Augusto mantém aliados em quase todos os municípios.

GUSTINHO E DECLARAÇÃO

Candidato ao Senado, Heleno Silva (PRB), visitou a residência de Gustinho Ribeiro (SD) em Lagarto, depois publicou nas redes que o deputado votaria nele ao Senado.

Gustinho respondeu, também nas redes, que seu compromisso é com André Moura.

JORNALISTAS E BOLSONARO

Para o subtenente Edgard Menezes, quem tem que se preparar para os debates são os jornalistas que vão entrevistar Jair Bolsonaro.

– Ele não está nem aí e fala o que o povo do bem quer ouvir, disse.

Notas

Delegados serão ouvidos – Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, a União pediu que alguns dos principais delegados da Operação Lava Jato sejam ouvidos em ação movida pela família de Lula pelo fato de conversas pessoais de Marisa Letícia, morta em 2017, terem sido gravadas e divulgadas.

Marina defende Lava Jato – Segundo a agência Reuters, em evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Marina Silva, que teve sua candidatura oficializada pela Rede no último sábado, afirmou que não é possível recuperar o país sem atacar o “dreno” da corrupção e defendeu a operação Lava Jato.

Grevistas têm apoio da igreja – A Igreja Católica preferiu optar pela omissão a ter que tentar explicar por que uma casa religiosa em Brasília está servindo de abrigo para os grevistas de fome de Lula. Procurada por O Antagonista, a Companhia de Jesus disse que “não se pronunciará” sobre o episódio.

Joesley confirma propina – Joesley Batista, da J&F, depôs ontem na 15a Vara Federal em Brasília. Ele reiterou o acerto para pagamento de propina a Michel Temer por meio do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. A mala com R$ 500 mil era só um “sinal” de um esquema que renderia ao presidente cerca de R$ 400 milhões.

Kátia será vice disciplinada – De Kátia Abreu, confirmada como candidata a vice na chapa de Ciro Gomes: “Serei uma vice disciplinada, a exemplo de Marco Maciel. Terei meu papel, que estou pronta para desempenhar, mas estarei a seu comando.” Kátia ficou em quarto lugar na eleição extemporânea de junho em Tocantins.

Haddad e Manuela por Lula – O PT oficializou, pouco antes de ontem, Fernando Haddad como vice de Lula. O partido também anunciou uma coligação com o PCdoB. Haddad e Manuela D’Ávila, que abre mão de sua pré-candidatura à Presidência, passarão a realizar agendas pelo País a partir desta semana.

Conversando

Maior número – Convenção do PSD foi a que movimentou maior número de pessoas, no final da tarde de domingo, durante homologação de Belivaldo Chagas a governador.

Iate Clube – Na sexta-feira o PSDB e PSC também fizeram uma das convenções mais movimentadas deste pleito. O Iate Clube superlotou.

Filha de Sukita – Tudo que o ex-prefeito Manoel Sukita queria: Silvany demitiu a filha dele do cargo que mantinha na Prefeitura de Capela.

Dá dó e voto – Sukita explora episódios como estes de forma tão chorosa que dá dó e voto. Sukita sabe reverter bem qualquer ação contra ele.

Grupos sociais – Os candidatos majoritários, principalmente, estão tirando fotografias para a campanha e preparam vídeos para os grupos sociais.

Bem visível – Uma coisa bem visível nos grupos sociais é que neles não há seguidores em dúvida sobre candidatos. A maioria já demonstra de que lado está.

Nome ajuda – Ana Alves surpreendeu ao ser candidata a deputada estadual. O nome ajuda muito durante a campanha em razão dos seus pais.

Sergipe oferece – No Brasil, 90 mil bolsistas e 20 mil pesquisadores podem até se prejudicar. Sergipe oferece 290 bolsas para iniciação científica e inovação tecnológica.

Muda conceito – O senador Valadares (PSB) informa que projeto de sua autoria muda conceito de semiárido de olho em recursos públicos