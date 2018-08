“O PT agiu correto em permanecer no bloco político de Belivaldo”, diz Marcio

O vice-presidente nacional do PT e pré-candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, declarou em entrevista concedida na tarde desta terça-feira à rádio Xodó FM, que o Partido dos Trabalhadores (PT) de Sergipe agiu corretamente em apoiar a chapa de Belivaldo Chagas para o Governo do Estado e continuar no bloco político que foi fundado por Marcelo Déda.

“Estou feliz com a homologação da pré-candidatura de Eliane Aquino para vice-governadora do Estado e também com o apoio do PT de Sergipe a Belivaldo, que é um homem sério, ético e que vem demonstrando capacidade de gestão. O partido fez uma escolha excelente, juntando o legado de Déda, a força de Lula no Estado, e o ótimo trabalho que Belivaldo tem feito no Estado. O PT tem dois quadros políticos na chapa majoritária, que é o de Eliane e o de Rogério Carvalho para o Senado, e isso é muito importante. Com certeza, este bloco político apresentará projetos concretos e reais para resolver os problemas o Estado e proporcionar dias melhoras para os sergipanos”, disse.

Marcio ressaltou também a felicidade de ter a sua pré-candidatura a deputado federal homologada pelo PT de Sergipe e garantiu que irá às ruas dialogar com o povo. “Quero estar no Congresso para representar Sergipe, defender meu Estado e os interesses dos sergipanos. Agora é para valer e irei de casa em casa conversar com as pessoas, falar da minha biografia, do meu nome limpo, das minhas ideias e projetos para o crescimento e fortalecimento do Estado”, conta.

Candidatura de Lula

Outro assunto abordado durante a entrevista foi a pré-candidatura de Lula à presidência da República. De acordo com Marcio, o PT está na luta social, política e jurídica para que Lula possa ser, de fato, candidato e eleito. “Vamos registrar a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto. Lula está numa prisão política ilegal e injusta, mas isso não aprisiona os seus direitos políticos. É bom deixar claro isso. Não existe uma prova material contra o presidente então, não há nada que o tire das eleições e estamos trabalhando para Lula voltar à presidência e fazer o Brasil ser feliz de novo”, comenta.

Macedo falou ainda sobre a indicação do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para vice-presidente na chapa de Lula. “Haddad é qualificado, tem proximidade com Lula e vai ser, junto com Manuela D´Ávila, o porta-voz de Lula pelo Brasil. Se a candidatura de Lula não sofrer nenhum revés da justiça, Manu assume a posição de vice. O PT está feliz e otimista com a formação da chapa que tem competência, história e talento para defender os projetos e o programa de governo de Lula. O maior líder político do Brasil vai voltar para consertar o país e colocá-lo nos trilhos novamente”, conclui o vice-presidente nacional do PT e pré-candidato a deputado federal de Lula.

