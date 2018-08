PM recupera dois veículos com restrição de roubo/furto em Itabaiana

07/08/18 - 15:22:49

Na manhã dessa segunda-feira, 6, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM) recuperaram dois veículos com restrição de roubo/furto no município de Itabaiana.

O primeiro veículo foi localizado por uma equipe da 4ª Companhia do 3ºBPM, no Povoado São José. A Honda CG Titan, de cor preta e placa NVL-2570, havia sido furtada na noite anterior. Por conta de avarias, a motocicleta foi encaminhada ao pátio do 3º Batalhão, em Itabaiana.

Ainda no período da manhã, policiais da Força Tática encontraram um Toyota Corolla, de cor prata e placa OER-0920, nas imediações do Povoado Serra. O automóvel foi roubado na noite do último domingo, 5.

O veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte e foto assessoria