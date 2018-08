SINDIMED: PRESIDENTE DIZ QUE GESTORES NÃO DIALOGAM

07/08/18 - 13:53:50

por Viviane Costa Cavalcante

A Tribuna Livre desta terça-feira, 7, abriu espaço para os médicos que atendem pela rede pública do município. Representando a categoria, o presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed-SE) João Augusto pediu mais uma vez que a Prefeitura Municipal de Aracaju (CMA) atenda a categoria para negociação.

De acordo com o médico, alguns gestores municipais divulgaram que receberam a classe para conversar sobre reajuste salarial. “Isso não é verdade. Em fevereiro o Sindicato dos Médicos esteve junto com outros sindicatos ligados a saúde no Centro Administrativo e entregamos algumas propostas com a promessa de retorno em maio após o fechamento do quadrimestre. Já em julho, fomos convocados com o informativo dizendo que o reajuste salarial era zero”, disse.

Apesar do anúncio da PMA, João Augusto lembrou que o Departamento Intersindical de estatística e de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese) publicou um relatório que dá margem para reajuste sim. O sindicalista ressaltou ainda que o relatório foi baseado nos índices da inflação e nas contas públicas e é possível um reajuste de 5 a 11%. “E o prefeito Edvaldo Nogueira sustenta dizendo que o município não tem condições de arcar o reajuste”, afirmou.

