Procurador Pedro Dias é o mais novo Cidadão Sergipano

07/08/18 - 10:19:19

O procurador do Estado de Sergipe, Pedro Dias de Araújo Júnior, natural de Pernambuco, é o mais novo Cidadão Sergipano. O Título de Cidadania foi entregue durante Sessão Especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A propositura é do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB). Na oportunidade, o homenageado relembrou algumas ações realizadas em prol dos sergipanos, a exemplo de ações contra cartéis em supermercados.

“São quase 20 anos em Sergipe e passa um filme na minha cabeça entre o passado, o presente e o futuro e em todos eles, a gente tem gratidão. Para mim é muito gratificante ter todo esse trabalho que a gente fez ao longo dos últimos 20 nos na Procuradoria Geral do Estado, ser reconhecido. A gente está aqui há um bom tempo defendendo não só o Estado de Sergipe, mas trazendo inovações em termos de procuradoria, além de termos sido pioneiros em defesa dos idosos; temos ações contra cartéis instalados aqui em Sergipe e por tabela a gente atingiu as cidades baianas de Salvador e Feira de Santana. Algumas pessoas chamavam a gente de lunáticos, mas nós conseguimos vencer os processos. Esse título é motivo de satisfação e muita honra e para mim é um dos momentos mais felizes da minha vida”, destaca Pedro Dias.

O deputado Luciano Pimentel (PSB), fez a saudação ao homenageado, destacando não deixar de citar em tributo a história de dois grandes expoentes em Sergipe que tiveram a mesma formação de Pedro Dias na Faculdade de Direito em Pernambuco: Fausto Cardoso e Tobias Barreto.

“O trabalho desse grande homem foi citado dentro e fora do país, como é o caso da Conferência Nacional de Combate ao Cigarro realizada nos Estados Unidos e autor de ação civil pública na Caixa Econômica Federal beneficiando milhares de idosos no país. Um líder nato e um admirável cidadão. Agradeço por todas as volumosas contribuições ao povo de Sergipe”, ressalta.

Homenageado

O homenageado possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (1997). Atualmente é procurador do estado – Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe e professor de direito processual civil da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, atuando principalmente na área de processo civil, juizados especiais da fazenda pública, cartel, consumidor e direito econômico. Pós-graduado em Direito Constitucional e Processual Civil pela UFS e Mestre em Direito pela UFS.

Mesa

A Mesa foi composta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, pelo deputado Venâncio Fonseca, pela procuradora geral do Estado, Maria Aparecida Santos Gama, representando o governador Belivaldo Chagas, a vereador Emília Corrêa representando a Câmara Municipal de Aracaju, os procuradores Paulo Lima de Santana e Mário Rômulo Marroquim, o Coronel Roberval Leão, representando o 28º Batalhão de Caçadores e a advogada Carla Vanessa Prado representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE).

No plenário, familiares, os deputados Jairo de Glória e Luciano Pimentel, além de amigos que também estiveram nas galerias acompanhando a Sessão Especial de homenagem ao procurador Pedro Dias.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Fotos: César de Oliveira