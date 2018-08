PT dá “golpe” em Ciro e lança chapa “tríplex”! Bolsonaro e Alckmin agradecem!

07/08/18 - 05:39:11

Ainda é muito cedo para se chegar a conclusões visando um panorama das eleições 2018, mas do ponto de vista nacional, algumas situações já podem ser consideradas: a principal delas é que o Partido dos Trabalhadores (quem diria) aplicou um “duro golpe” na pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT), para muitos o principal nome da “esquerda brasileira”. Uma ação “golpista” arquitetada pelo ex-presidente Lula que, mesmo preso em cárcere supostamente privado na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), segue “dando as cartas” no PT.

Antes que se esqueça, Lula foi condenado em primeira e segunda instâncias, é um preso comum que, apesar de ser um ex-presidente da República, está tendo direitos muito além do que se imaginava, interferindo no processo eleitoral, fazendo conjecturas e articulações, e através de sua defesa tentou até participar de debates ao vivo com os demais pré-candidatos. Felizmente ainda existe um pouco de bom senso, ao menos entre alguns magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vetaram seu pedido e ele não participará.

Mas mesmo com o ex-presidente preso na sede da PF, impedido judicialmente de conceder entrevistas e de participar de debates, o PT decidiu afrontar todo o Estado Democrático de Direito do País e, ainda assim lançou Lula para a eleição deste ano. Trata-se de um político inelegível, graças à lei da Ficha Limpa, mas o partido quer causar uma espécie de “comoção”, usando sua imagem a frente de uma chapa “tríplex” (sic), onde Fernando Haddad (PT) é o pré-candidato a vice-presidente e, assim que o registro de Lula for negado, Manuela D’ávila (PCdoB) disputa a vice.

Logo Manuela, que recentemente esteve em Sergipe defendendo o empoderamento da mulher na política e se submeteu à autorização de Lula, que de dentro da cadeia, faltando 15 minutos para expirar o prazo das convenções, confirmou que ela poderia ser a vice de uma candidatura petista. E isso desconsiderando quase que completamente o esforço de Ciro Gomes de tentar unificar a esquerda brasileira, tanto que o pedetista agora já expõe publicamente uma espécie de “acordo de gabinetes”. Agora, pelo visto, teve o consentimento do PCdoB e de Manuela…

Mas voltando à analise do processo eleitoral, o lançamento da chapa “tríplex” do PT agrada e muito aos também presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB) que lideram em todos os cenários e podem formar um “embate” até então inesperado no 2º turno. Este colunista já pontuou outro dia: sem Lula na disputa o Partido dos Trabalhadores ficou sem opção e tentar “empurrar com a barriga” para que Haddad seja uma alternativa viável. O cenário não é satisfatório, o PT na realidade perde tempo e seus principais adversários agradecem…

Veja essa!

Uma fonte bem avisada desta coluna revelou que, quando a campanha começar de fato, setores da oposição vão organizar um grande ato para o presidenciável Geraldo Alckmin em Sergipe e as Executivas Nacionais de todos os partidos aliados ao tucano irão mobilizar seus Diretórios no Estado.

E essa!

Se o leitor verificar os partidos que estão apoiando Alckmin nacionalmente e analisar quem estaria junto em Sergipe para recepciona-lo vai perceber o quanto esta eleição será atípica. A informação é que o fundo partidário que virá para o Estado não poderá ser usado para apoiar outra candidatura presidencial…

Governo reverte

Após uma semana desastrosa, quando alguns aliados seguiram para a oposição, o bloco governista tenta reverter as perdas com o volume de pessoas que participaram da convenção do PSD no domingo (5). A estratégia é clara: minimizar o desgaste.

Acordos velados

Este colunista tem apurado que muitos políticos estão “assumindo compromisso” com determinada liderança, e depois buscam o adversário para fazerem juras de amor. Sinal de muitas surpresas – e decepções – na eleição que está apenas no começo…

Exclusiva!

Além da Secretaria de Turismo, o ex-prefeito Zé Franco chega com prestígio no governo: para apoiar Belivaldo Chagas (PSD) para governador, ele vai indicar o nome diretor-presidente da Deso que deve ser anunciado até esta quarta-feira (8). A informação é que será uma pessoa próxima a sua esposa, Venuzia Franco…

46 no chapão

Uma fonte do governo do Estado confirmou que o chapão da base de Belivaldo para deputado estadual terá 46 candidatos de um limite máximo de 48. PT e PCdoB, que eram grandes incógnitas na semana passada, recuaram da chapinha e estão concorrendo com as demais legendas.

Caso do PT

Os aliados pressionaram os dirigentes do Partido dos Trabalhadores alegando que a legenda já tinha duas indicações na majoritária (Eliane Aquino e Rogério Carvalho) e não era justo o PT montar uma chapinha para a eleição proporcional.

Caso do PCdoB

Apesar de o presidente estadual, vereador Antônio Bittencourt, ter assegurado em nota que o partido iria na chapinha para a proporcional, a informação é que pesou a necessidade de apoio do bloco à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) em 2020. A pressão foi grande e aquela “dureza” toda, simplesmente “amoleceu”…

Sim, Podemos!

Em conversa com este colunista, o presidente estadual Zezinho Sobral (Podemos) e pré-candidato a deputado estadual confirmou que sua legenda fechou uma coligação proporcional com o PMN de Milton Andrade, ao lado do Avante e do Patriota. A chapinha para deputado estadual e federal era um anseio antigo.

Fica com o governo

Zezinho Sobral reafirmou ainda o compromisso com JB para o Senado e com Belivaldo para o governo. “Não tenho como não acompanha-los. Essa questão da chapinha veja que os majoritários nunca trataram diretamente. Eram alguns proporcionais que andavam reclamando. Tanto que eu e o ex-vereador Valdir Santos (Avante) fomos para a convenção do governo”, explica Zezinho.

Não, Podemos!

Se fica com o governo, quando formalizou uma aliança proporcional com o PMN, além de não poder fazer a coligação na majoritária com o PSD, o Podemos e o Avante ao menos asseguraram a presença de Milton Andrade nos debates, de rádio e televisão, que forem realizados com os candidatos ao governo, ou seja, mais “chumbo grosso” contra o “galeguinho” Belivaldo Chagas e Jackson Barreto. Coisas do destino…

Rodrigo Valadares I

Talvez seja um dos mais jovens presidentes de partido em Sergipe, mas Rodrigo Valadares já surpreendeu muita gente com “peso político” em 2018: primeiro conseguiu suportar todas as tentativas, junto à Executiva Nacional, para que lhe tirassem o comando do PTB no Estado.

Rodrigo Valadares II

Nos últimos dias das convenções mostrou habilidade ao indicar Cris Teixeira (PTB) como primeira suplente do senador Valadares (PSB), vaga que partidos como PPS, PDT e outras legendas estavam de olho. Rodrigo provou que aprendeu muito a fazer política com seu pai, Pedrinho Valadares (in memoriam) e que é um quadro a ser observado da nova geração.

Adriano Cabral

O empresário Adriano Cabral (PSDB) desistiu da pré-candidatura a deputado federal para ajudar na coligação de seu partido com o PPS de Clóvis Silveira e tendo um posicionamento “de grupo”. Agora vai se dedicar a ajudar às coordenações das campanhas majoritárias da coligação.

Bomba!

Denúncia de um servidor da UPA Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju: “estamos em uma unidade que oferece serviço de urgência e temos uma paciente na estabilização com arritmia e sem droga (amiadarona e adenosina) para tentar amenizar a situação”. A Saúde da PMA segue deixando a desejar…

Mercados I

É preocupante a situação de insegurança que tomou conta da área externa do Mercado Central em Aracaju. Corre um áudio pelas redes sociais com um depoimento de uma consumidora que, ao ter seus pertences levados de dentro do seu carro e, ao recorrer à autoridade policial, veio à tona a realidade: grupos de traficantes estão controlando o entorno, cometem assaltos e furtos, e a segurança não consegue resolver.

Mercados II

O áudio expõe a completa falta de estrutura dos que fazem a segurança da área e ainda alerta: ninguém quer ficar responsável pela área. Segundo a denúncia, turistas estão sendo assaltados com frequência na região dos mercados e o governo parece não ter solução…

Mosquitos neles!

Moradores de bairros da zona Sul de Aracaju, como Augusto Franco e Farolândia, estão angustiados com a proliferação de mosquitos sempre após o por do sol. Isso tem acontecido, diariamente, há quase mês e nada das autoridades competentes ajudarem com o fumacê. Quando determinados políticos forem pedir voto este ano, o povo já sabe: mosquitos neles…

Greve dos Médicos

O Poder Judiciário deu prazo de 48 horas para o prefeito Edvaldo Nogueira dizer se quer uma audiência de conciliação sobre a greve dos médicos de Aracaju. A categoria explica que o gestor sempre se defende dizendo que está conversando com os médicos. Agora tem a determinação da Justiça para negociar com os trabalhadores que garantem que a PMA tem condições de reajustar seus salários.

Casos de Família

E a “novela” em Capela prossegue! Depois de tudo aquilo que a sociedade sergipana tomou conhecimento, nos últimos dias, envolvendo “casos de família”, agora a filha do ex-prefeito Sukita, Isadora, vai para as redes sociais anunciar que foi exonerada pela madrasta e prefeita Silvany Sukita do cargo de Secretária de Governo da prefeitura municipal. A ex-auxiliar agora alega que fez muito para melhorar a vida das pessoas, mas seu “esforço” não foi reconhecido.

Isadora Sukita

“E hoje sou impedida de continuar o meu trabalho sem nenhuma justificativa. É lamentável a forma como a prefeita Silvany quer governar, odiando e perseguindo as pessoas, como fez comigo. É o que se chama de “sistema mão-de-ferro”. Por isso, digo aos capelenses que saio hoje, mas com fé em Deus um dia voltarei, não nomeada por ela, mas nomeada pelo próprio povo de Capela”, completou a filha, antecipando o projeto político do pai: tirar a agora ex-esposa e manter o comando da prefeitura. O poder é bom demais…

Goretti Reis I

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, para denunciar que o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), teria “comprado” uma premiação recebida fora do Estado supostamente pela aprovação de sua gestão a frente do município sergipano, com o suposto financiamento do poder público.

Goretti Reis II

A parlamentar exibiu em plenário uma reportagem veiculada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, na noite de domingo (5), denunciando um suposto comércio de diplomas de mérito para vereadores, prefeitos e secretários municipais que está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Denúncia

“Essa reportagem do Fantástico traz a tona o desperdício do dinheiro público, é a indústria da autopromoção, onde se gasta com passagens, diárias e até com a inscrição no prêmio. O próprio prefeito divulgou nos quatro cantos do Estado que tinha ganho essa premiação como melhor prefeito. Deveria ter vergonha disso”, disse Goretti.

Valmir Monteiro I

“Infelizmente, tenho que dizer que a deputada Goretti Reis ouviu o galo cantar, mas não soube onde e, perdida e atordoada, se botou a dizer besteiras da tribuna da Alese sobre a minha pessoa e a gestão de Lagarto na questão da matéria sobre venda de diplomas de boas administrações municipais, conforme denunciou o Fantástico, da Globo, neste domingo”, reagiu Valmir Monteiro.

Valmir Monteiro II

Valmir diz que não sentiu no discurso de Goretti nenhuma preocupação em preservar prefeitos e nem prefeituras envolvidas nessas homenagens supostamente fraudulentas. “Se fosse assim, eu até bateria palma para ela. O que eu vi foi uma preocupação em atingir a minha dignidade enquanto prefeito de Lagarto. A deputada dos Reis foi tão precipitada que nem parou para apurar melhor como seu deu essa tal premiação a Lagarto”.

Explicação

Segundo Valmir, em setembro e 2017 ele aceitou receber um prêmio da UBD e que foi até Recife com esta finalidade, com custos somente de passagens. “Este ano, a confirmação da premiação para 2018 chegou novamente na Prefeitura, mas não fui lá receber. Não senti firmeza no propósito dela”.

Amorim I

Atendendo ao convite do Sindicato dos Integrantes da Carreira de Gestão Pública do Estado de Sergipe (SINGEPS), o senador e candidato ao Governo de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB), prestigiou o evento de celebração dos 16 anos de exercício da categoria em Sergipe. A solenidade aconteceu no Hotel Quality, e contou com a participação de diversos gestores do Estado.

Amorim II

Segundo o presidente do SINGEPS, Ciro Brasil, a categoria atua na implementação, avaliação e monitoramento de políticas. “Tendo em vista a função social que desempenhamos, convidamos o candidato a governador, Eduardo. É muito importante que a gente saiba quais são as propostas deles para área de gestão e de planejamento para o governo estadual”, explicou Ciro.

Amorim III

“Temos os piores indicadores na saúde, na educação, segurança pública e desemprego. Vamos atuar baseados no compromisso, planejamento e responsabilidade com o erário público. Só assim iremos parar os infinitos aditivos destinados a obras inacabadas. Para mudar, é preciso determinação e responsabilidade. Com humildade, competência e zelo iremos governar para todos, principalmente para os que mais precisam”, garantiu o candidato.

Alexandre Figueiredo

O advogado Alexandre Figueiredo confirmou que vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal. “Tenho conversado com a população nas minhas caminhadas pelo Estado, e observado que as pessoas anseiam por mudanças. Todos sabemos que o Brasil passa por uma de suas piores crises econômicas da história, causando o fechamento de milhões de postos de trabalho, atingindo muitas famílias com o desemprego. E eu vejo que por meio da política podemos começar a reverter essa situação”.

Kitty Lima I

A vereadora Kitty Lima (Rede) criticou a forma como a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira tem tratado os artistas da terra. Durante discussão na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) acerca a valorização dos artistas sergipanos, a parlamentar lamentou o fato de muitos deles estarem ainda sem receber seus cachês por trabalhos já realizados em festas do município.

Kitty Lima II

De acordo com Kitty, o problema no atraso de pagamento dos cachês já havia sido denunciado na CMA, e na época, a vereadora se comprometeu em contribuir na elaboração de um projeto de lei que valorizasse e desse prioridade de pagamento aos artistas sergipanos nas festas financiadas com dinheiro do município.

Kitty Lima III

“Na época, alguns vereadores da base do prefeito disseram que não seria necessária a criação desse projeto, já que Edvaldo seria um grande incentivador da cultura local. Mas o que vemos hoje são artistas que prestaram seus serviços para a prefeitura e que passam por uma verdadeira humilhação para receber seus cachês. Isso é vergonhoso, prefeito, é inadmissível”, lamentou.

Laranjeiras I

Assim como nas edições anteriores, mais uma vez o Laranjeirart foi sucesso de público nesse domingo (5), com as apresentações de diversos artistas laranjeirenses. O evento, organizado pela Prefeitura de Laranjeiras, valoriza a cultura local e faz parte do calendário de eventos, ajudando a movimentar a economia da cidade, além de ser uma atração para a comunidade. O resgate das tradições culturais é um compromisso assumido pelo prefeito Paulão das Varzinhas.

Laranjeiras II

O prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, agradeceu a todos os artistas, que se apresentaram durante o evento, e destacou o apoio da população que atendeu seu convite para prestigiar as festividades.

Emancipação Política

Para celebrar os 186 anos de Emancipação Política, nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Laranjeiras, através do prefeito Paulão das Varzinhas, anuncia que às 8 horas haverá o hasteamento das bandeiras no Paço Municipal e, às 9 horas, uma Missa Solene na Igreja Matriz.

Avosos

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) foi escolhida pelo Instituto Ronald McDonald para ser a beneficiada na 21ª edição da campanha em Sergipe, que será realizada no próximo dia 25 de agosto. Os tíquetes já se encontram à venda e as camisas também. Para adquirir antecipadamente, basta comparecer à sede da Avosos, que fica à rua Leonel Curvelo, nº 55, bairro Suíssa. Se preferir, pode solicitar via whatsapp: (79) 99141-7382.

McDia Feliz

Ao preço de R$ 16,50, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz. A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com