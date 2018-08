SSP inicia mais um Curso de Formação e capacitação para Guardas Municipais

07/08/18 - 15:34:39

Ao total, serão formados 78 alunos, sendo 13 de Itabaianinha, 16 de Japaratuba, 11 de Nossa Senhora das Dores, 20 de Rosário do Catete e 18 de Simão Dias

Na manhã desta terça-feira, 07, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol), promoveu mais Curso de Formação e capacitação para Guardas Municipais das cidades de Itabaianinha, Nossa Senhora das Dores, Rosário do Catete e Simão Dias. O curso terá a carga horária total de 240 horas e duração de dois meses, contendo 25 disciplinas teóricas e práticas, distribuídas entre 35 instrutores.

O Secretário de Segurança Pública, João Eloy, esteve presente no local e falou sobre a importância dessa parceria com as Guardas Municipais no tocante à atuação preventiva e proteção. “A importância dessa parceria dos municípios com o Governo do Estado é em prol da segurança pública, que incentiva as guardas municipais a dividir as atividades com as forças policias, para que tenhamos uma maior sensação de segurança para a população sergipana”, ressaltou.

Para o delegado João Batista, diretor da Acadepol, é de extrema importância a existência desse curso pra os Guardas Municipais. “A gente entende que com guardas municipais bem capacitadas e bem estruturadas, melhora muito todo o sistema da segurança pública. Então o que nós vamos passar aqui hoje, é justamente essa capacitação mais apurada, uma melhor aproximação para com as outras forças policiais e uma formação mais homogênea deles, para que eles saim daqui prestando um

excelente serviço à comunidade”, destacou.

O aluno Flávio Tibo, Comandante da Guarda Municipal de Simão Dias, falou sobre as expectativas do curso. “É uma honra poder estar aqui hoje, um curso muito importante para nós que compomos a guarda municipal de Simão Dias e também das demais cidades que aqui estão presentes. Costumo dizer que é um sonho que começamos a realizar no dia de hoje, que após sete anos na guarda, estamos podendo nos formar e nos capacitar para melhor servir à população”, concluiu.

Fonte e foto SSP