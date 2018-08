Isadora Sukita avisa: sou candidata em Capela

07/08/18 - 07:28:34

A administração do município de Capela continua ganhando as páginas de noticias da imprensa sergipana. Tudo começou com um áudio que circulou nas redes sociais sobre uma conversa entre o ex-prefeito Manoel Messias Sukita e um amigo, onde há graves denuncias e que acabou, segundo a prefeita Silvany Mamlak, com um processo por danos morais.

Silvany Mamlak resolveu retirar o apoio à pré-candidatura de Sukita à Câmara Federal e na sexta-feira (03) a prefeita foi mais além e demitiu a filha do ex-prefeito, Isadora Sukita.

Na tarde desta segunda-feira (06), Isadora Sukita emitiu uma nota onde diz que “é com muita tristeza que recebo minha exoneração do cargo de Secretária de Governo da prefeitura de Capela”, disse Isadora afirmando ainda que “é lamentável a forma como a prefeita Silvany quer governar, odiando e perseguindo as pessoas, como fez comigo”.

Na manhã desta terça-feira (07) Isadora Sukita fez um desabafo ao cobrar uma explicação sobre o motivo da demissão. De forma dura, a ex-secretária de governo do município de Capela disse que “estivemos 18 anos ao lado dela. Estou aqui querendo uma explicação. Nós conquistamos esse espaço para ela. Eu exijo que isso seja explicado”, cobrou Isadora.

Após dizer que estava “assustada, perplexa, horrorizada, eu quero dizer que serei candidata em Capela”, avisou Isadora e concluiu dizendo que “há um projeto de destruição total de nossa família. Mas nós enfrentamos chuva forte e tempestade”, disse.

Pela explicação de Isadora, a prefeita Silvany Manlak deverá enfrentar em 2020, caso dispute a reeleição, a sucessora de Manoel Messias Sukita, Isadora Sukita.

Munir Darrage