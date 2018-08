ANA ALVES PASSA A PROTAGONISTA

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A candidatura de Ana Alves (DEM) à deputada estadual é uma preocupação dos demais candidatos e uma alegria para os aliados. Aninha tem votos pontuais, mas os seus pais, senadora Maria do Carmo (DEM) e o ex-governador João Alves Filho (DEM) são bem lembrados sempre – há anos – pelo eleitorado, principalmente quando vai às urnas. Domingo, quando Ana avisou da sua candidatura, um político experiente fez um calculo rápido: “se tiver 3% dos votos da senadora, estará eleita com tranquilidade”.

Um outro demista que estava ao lado acrescentou: “e se tiver mais 3% dos eleitores do pai? Aí ela explode as urnas e será a mais votada”. Essa possibilidade é real e Aninha pode “se eleger e levar mais dois candidatos da coligação”. Se acontecer, o cenário já traçado para a Assembleia Legislativa vai ficar “pelo avesso”. A campanha de Aninha não será muito complicada, porque os seus pais vão às ruas pedir votos para ela.

Apenas para fazer uma comparação, assim como Eliane Aquino (PT) cria musculatura eleitoral quando se expõe que ela “é viúva de Marcelo Déda”, Ana Alves vai ‘bombar’ quando anunciada como filha de João Alves e Maria do Carmo. João foi governador de Sergipe por três vezes e o ‘chapéu de couro’ ainda está vivo na cabeça do sertanejo. D. Maria, que jamais perdeu eleição para o Senado em mandato único, ainda é símbolo de ações sociais. O trabalho dos dois pode transferir para Aninha milhares de votos e eleger três deputados, com tranquilidade.

Esse zum-zum-zum sobre a eleição de Ana Alves mexe com toda a estrutura montada para o retorno de alguns parlamentares à Alese, assim como com a perspectiva de novos candidatos saírem vitoriosos no próximo pleito. Ontem mesmo, a senadora Maria do Carmo Alves fez uma visita a Mendonça Prado na sede do DEM e conversaram exatamente sobre a Ana Alves, que se tornou protagonista da aliança fechada com o Partido Verde.

NOVO SECRETÁRIO DO TURISMO

Sai na edição de hoje do Diário Oficial do Estado a nomeação de Manoelito Franco – filho de José Franco – para a Secretaria de Turismo, em lugar de Cincinato Jr.

Cacau Franco será o presidente da Emsetur.

FOI COMUNICADO DA TROCA

O secretário que ocupava o cargo, Cincinato Jr., foi comunicado da troca por Belivaldo e assumirá uma assessoria vinculada ao gabinete do governador.

Cincinato disse que tudo ocorreu de forma tranquila.

SOBRE PRESIDENTE DO DESO

Até agora não houve qualquer ação para que o engenheiro Jethro Duarte assumisse a Presidência da Deso. Belivaldo Chagas tomou conhecimento pela imprensa.

Jethro é um engenheiro de carreira, é experiente e capaz.

CUMPRIMENTOS A ZÉ FRANCO

O governador Belivaldo Chagas foi a Socorro, ontem, e esteve com José Franco para cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Conversaram informalmente.

Depois Belivaldo foi à casa da vereadora Maria da Taiçoca para reunião.

CASO HELENO E GUSTINHO

Heleno Silva (PRB) tirou uma foto com Gustinho Ribeiro (SD) e postou no twitter: “duas campanhas futuras vitoriosas”. Meia hora depois Gustinho respondeu:

– O meu primeiro voto é em André, o segundo será em quem ele mandar.

COISA DESNECESSÁRIA

Um aliado a Heleno disse que “isso era uma coisa desnecessária”, acrescentando que “Heleno ouve isso em todo estado contra ele”.

– Mas vai em frente, na fé e em paz, disse.

SEGURANDO AS PESSOAS

Segundo ainda o aliado, “as pessoas em que André Moura tem certo domínio, são seguras por ele em relação a Heleno, que espera o tempo certo para reagir”.

– Se não houver uma solução, haverá sim uma reação por parte de Heleno.

NÃO VAI ACEITA ISSO

– Heleno Silva não vai aceitar isso e tem uma natureza fiel na política. Só que quando Heleno for para cima, dirá tudo isso no programa de TV, disse a fonte.

E continuou: “aí quero ver quer vai segurá-lo”.

COBRANÇAS DE PESSOAS

Um prefeito ligado a André Moura fez sua defesa: “Heleno tem feito cobranças de pessoas que votam em André, para que também votem nele”.

– André pede voto para ele e Heleno, mas quando o eleitor não tem compromisso.

CONSTRUIU UMA RELAÇÃO

O prefeito acha que Heleno Silva tem que entender que André construiu uma relação já há quatro anos, junto a lideranças políticas de todos os Estados.

– Outros candidatos também fizeram pelo mesmo período…

DURANTE ENTREVISTA

Em Boquim, Heleno teria dito que os eleitores do município tinham um suplente e que poderiam vota nele, desde que a primeira opção fosse o próprio Heleno.

– Esse outro voto, vocês podem dar a quem quiser, teria dito.

NADA FORA DA ALIANÇA

Segundo Thiago Reis, o senador Valadares (PSB) teria dito ao jornal da Fã que não admite que um coligado o apoie ao Senado e também vote em André Moura.

Declarou que “não admitiria esse tipo na aliança”.

ISSO NUNCA FOI TOCADO

O senador Valadares responde: “época é de muita fofoca. O que digo, e não pode ser diferente, por um dever de coerência, é em obediência à legislação”.

– A nossa aliança aprovou dois candidatos ao Senado: Henry Clay e ACV.

PARTICIPAÇÃO DE EDVAN

O empresário Edvan Amorim (PR) deve participar de algumas ações pontuais no pleito deste ano, como foi o caso do PPS em que ele realmente se manifestou.

Do dia a dia da campanha, Edvan Amorim não vai participar.

BUSCA E APREENSÃO

Uma fonte policial disse que a Polícia Civil está agindo de forma técnica e serve de exemplo para todo o Brasil as fazer operação sem exposição e estardalhaço.

Uma delas ocorreu em Socorro, com duas prisões.

AVALIAÇÃO RECENTE

Houve uma mudança radical em Aracaju em relação às eleições estaduais, com recente avaliação para consumo interno, concluída ontem, mas não registrada no TRE.

A legislação eleitoral não permite publicação.

NELSON É CANDIDATO

Ex-deputado Nelson Araújo (PV) através de recurso, conseguiu que a sentença de inelegibilidade que o impedia de disputar mandato fosse arquivada por decurso de prazo.

Com isso, Nelson Araújo é candidato a deputado estadual.

ESTARÁ COM MENDONÇA

Domingo, Nelson Araújo recebeu visita do candidato a governador Mendonça Prado (DEM) e teve uma conversa sobre a possibilidade de adquirir colégio eleitoral.

Mendonça ficou de ajudá-lo nesse sentido.

DIFERENTE E DURA

Nelson Araújo promete uma campanha movimentada e dura, contra a corrupção. Vai utilizar um megafone e levar suas propostas onde tiver qualquer concentração.

Promete revelar praticas abusivas em todo o Estado.

Nota

Suspensão só para soldados – Segundo informa Ricardo Marques, O juiz Manoel Costa Neto voltou a decidir sobre o concurso da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE). A seleção foi suspensa apenas para as vagas de soldados. Ou seja, o concurso segue as etapas normais para quem está concorrendo às vagas de oficiais.

Boulos e inquéritos – Guilherme Boulos responde a três inquéritos policiais, duas ações penais e uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo. Os dados constam da certidão de processos que o candidato do PSOL teve de entregar à Justiça Eleitoral no registro de sua candidatura.

Elogios a estratégia do PT – O presidenciável Geraldo Alckmin era só elogios à estratégia do PT em uma roda de conversa na semana passada em Brasília, afirma Lauro Jardim. O tucano disse achar acertado –para o objetivo dos petistas– o plano de manter o presidiário “candidato” até quando for possível.

Ana atrai agronegócio – O deputado federal Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara e candidato ao Senado por Mato Grosso, acredita que a senadora Ana Amélia como vice de Geraldo Alckmin conseguirá atrair para ele parte do eleitorado do agronegócio que está com o também candidato a presidente Jair Bolsonaro.

Impasse no PSB em Minas – Impasse sobre candidatura de Márcio Lacerda (PSB) ao governo de Minas pode deixar a sigla sem candidatos a alguns cargos nas eleições. Ele é ex-prefeito de Belo Horizonte e mantém a candidatura mesmo com veto do diretório nacional. Ele confirmou apoio dos partidos MDB, Pros, PV, PDT, PRB e Podemos.

Discute cassação de Maluf – Segundo a revista Voto, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados adiou a reunião que estava marcada para a tarde de ontem, em que a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP) seria discutida. A Casa não informou o motivo e a análise do caso foi remarcada para hoje.

Conversando

Imagina Aracaju – Anotem isso: Salvador é a segunda capital do País que tem maior índice de hotéis fechados por problemas da ausência de Turismo.

Disputas internas – Já se detecta disputas internas entre candidatos proporcionais e majoritários sobre a ação de aliados pela conquista dos votos.

Só conversas – Informações ainda não confirmadas de que o candidato a governador pelo DEM, Mendonça Prado, estaria conversando com Almeida Lima.

Tem vantagem – Ana Alves, candidata a deputada estadual pelo DEM, leva vantagem junto pela força política do pai, João Alves Filho, e da mãe, Maria do Carmo.

Trabalha em silêncio – Candidato ao Senado Jackson Barreto (MDB) vem trabalhando em silêncio e seu nome está se fortalecendo na disputa.

Valadares Filho – “Uma coisa que aprendi na vida pública é ter independência e coragem para enfrentar políticos inconsequentes e rasteiros como Jackson Barreto”.

Agiu correto – Márcio Macedo acha que o Partido dos Trabalhadores (PT) de Sergipe agiu corretamente em apoiar o bloco político liderado por Belivaldo Chagas.

Legal e injusta – Marcio admite que “O presidente Lula está numa prisão política ilegal e injusta, mas isso não aprisiona os seus direitos políticos. É bom deixar claro isso”.

Sessão plenária – O candidato a governador pelo PSDB viajou ontem à Brasília para participar de sessão plenária do Senado. Retorna na quinta-feira.