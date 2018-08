Professor da UNINASSAU palestra em universidade da índia

Matheus Batalha foi convidado para participar de um livro sobre tecnologia

Suzy Guimarães

O professor do curso de Pedagogia da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Matheus Batalha, foi convidado a ministrar uma palestra na Universidade de Nova Délhi, na índia. A iniciativa fez parte de um projeto de tecnologia para educação encabeçado pelo docente que já rendeu palestras em várias partes do mundo.

Após o sucesso da palestra, o educador foi chamado para escrever um capítulo no livro sobre tecnologia. “Iniciamos o projeto tecnologia para educação no ano passado e na sequência formos solicitados para ministrar a palestra que deu origem ao livro. Falamos para professores de diversas partes do mundo. Tivemos como foco a era digital e as novas tendências da tecnologia. Ao fim da conferência, o professor Vinod Kumar Kanvario gostou da fala e fez o convite para o livro”, disse Matheus.

No livro, o professor aborda a ‘permanência universitária e as estratégias para evitar a evasão’ que segundo ele é a grande preocupação das universidades no mundo todo, principalmente no 1º e 2º período. “Se usarmos uma boa dinâmica esse aluno passa a ficar envolvido do ponto de vista acadêmico. Para nós é de grande valia que ele ingresse nesse ecossistema e domine as regras do mundo acadêmico, de modo que permaneça engajado na universidade e encontre um real motivo para isso”, atentou.

Foto assessoria