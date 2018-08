A fé abre caminhos? Especialista explica como o poder da oração pode ajudar

08/08/18 - 09:20:05

É comum ouvirmos um famoso trecho bíblico que diz que “a fé move montanhas”. Sabemos que essa passagem nada mais quer dizer que, quem acredita profundamente no poder da oração e da fé pode alcançar seus objetivos e sonhos. Apesar de muitas vezes parecer ser uma passagem meramente religiosa, essa expressão pode representar uma realidade.

Pesquisa do National Institute for Healthcare Research, promovida pelo Drº Jeff Levin apontam como a prática da oração tem contribuído para o tratamento de pessoas com algumas patologias graves. Isso porque a oração pode desenvolver resultados terapêuticos na vida daqueles que acreditam em sua eficácia. A pesquisa revela que o ato de rezar contribui para a criação de uma intenção mental positiva, e essa intenção poderia ajudar na cura.

O psicólogo do Hapvida Saúde, André Assunção, fala como a fé pode contribuir no equilíbrio psicológico necessário para o tratamento e cura de algumas enfermidades. “Alguns autores afirmam que a fé, a oração e as várias formas de buscar ajudam na espiritualidade e no tratamento de sofrimentos pessoais. Dessa forma, a pessoa em questão terá a oportunidade de refletir e buscar uma paz interior”, diz o especialista.

O psicólogo reforça que mesmo com os benefícios da oração, a ciência não considera que a espiritualidade é determinante na resolução dos problemas, mas promove bem estar emocional e psicológico que contribui para a superação das dificuldades. “A pessoa precisa saber o que lhe traz paz, o que lhe conecta com o mundo e com a sua própria dor. Sendo assim, a oração, a busca por um apoio pode ajudar nesse processo. Assim como buscar apoiar-se na família, amigos ou um profissional qualificado”, conclui André Assunção.

D Comunicação Estratégica