Audiência debate sacralização de animais por religiões de matriz africana

08/08/18 - 05:10:41

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe, por iniciativa da deputada estadual Ana Lúcia, realiza na próxima quarta-feira, 08 de agosto, a Audiência Pública “Abate ou sacraização? Práticas ancestrais dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e de terreiros”.

A audiência, que acontece às 14h, no plenário da ALESE, irá debater o Recurso Extraordinário 494.601, que trata da sacralização de animais em religiões de matriz africana, e sobre o Código de Proteção aos animais do Estado de Sergipe, que tramita na Casa Legislativa de Sergipe.

A abertura do evento ficará por conta do Coletivo de Ekedes e Ogãns do Estado de Sergipe e da Mamet’u Orodomim Wilma Maria Silva, que fará uma saudação a toda comunidade afro religiosa e de terreiros.

Para provocar o debate, a audiência contará com a presença do Babalorixá Fernando Kassideran, Pedagogo e Mestre em Educação, representante do Movimento Independente de Terreiros de Sergipe – MITS; e da Ìyá Sônia Oliveira, representante da Comunidade Ojú ifá Àsé Egbé Sergipano.

Também participa na condição de palestrante Ilzver de Matos Oliveira, Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor titular pleno do Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa ITP, Membro da Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores pela Justiça Social e da FLACSO Espanha.

Por Débora Melo