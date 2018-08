Banese conclui Programa de Atendimento e Vendas

08/08/18 - 06:10:32

Objetivo do banco é aprimorar o atendimento aos clientes da instituição

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) concluiu o Programa de Atendimento e Vendas que vinha desenvolvendo desde 2016, com o objetivo de aprimorar o atendimento aos clientes da instituição. O programa foi considerado bem sucedido durante reunião de avaliação que contou com a presença dos funcionários da instituição envolvidos no processo.

Entre os principais resultados do programa, encontra-se a confecção da Cartilha de Atendimento e Vendas do Banese, que uniformiza o padrão de atendimento nas agências relacionado à venda de produtos e serviços do banco. A cartilha foi elaborada por um comitê formado por profissionais de atendimento e vendas de diversas agências do Banese da capital e do interior.

Realizada pelas áreas do Banese de Canais, Comunicação e Desenvolvimento Humano e Organizacional, em parceria com a empresa de consultoria Faz Soluções, a construção do Programa de Atendimento e Vendas do Banese contou com a participação ativa dos funcionários do banco, bem como o envolvimento de áreas da Direção Geral da instituição.

Mais de 100 funcionários do Banese participaram de cursos de capacitação durante o programa e 20 agências do banco foram envolvidas pelo trabalho.

Foto assessoria

Por José da Conceição Andrade