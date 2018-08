Basta! Não deixaremos nem hibernar nem privatizar a FAFEN/SE!

08/08/18 - 12:38:37

O Dia do BASTA! – 10 de agosto é um dia de paralisações e lutas em defesa dos empregos, da aposentadoria, dos direitos trabalhistas e contra as privatizações. Em Sergipe, este dia está sendo construído como parte da campanha contra a hibernação, as demissões em massa e a privatização da FAFEN/SE anunciados pelo Governo Federal e Diretoria Executiva da Petrobrás. Os efeitos desta política recessiva e de desemprego já é sentida no Vale do Cotinguiba: somente na semana passada ocorreram mais de 100 demissões em apenas duas fábricas de fertilizantes em Rosário do Catete e em Maruim.

A proposta de fechamento da FAFEN/SE representa um desastre social e econômico para Sergipe. Serão milhares de demissões com a extinção de empregos diretos e indiretos em toda região do Vale do Cotinguiba e Metropolitana de Aracaju. A agricultura familiar já sente os efeitos da alta do preço dos fertilizantes e a alta do preço dos alimentos será uma consequência inevitável. Tudo isso porque o Governo Federal tem o interesse de privatizar e por isso insiste em: impor uma política de preços do gás natural que estrangula o negócio estatal de fertilizantes; e alinhar o preço dos fertilizantes ao mercado internacional. Ou seja, antes de privatizar, o governo impõe um plano similar a de uma grande empresa privada.

É contra tudo isso, portanto, que nesta sexta-feira (10), nós trabalhadores da cidade e do campo iremos realizar um grande ato público contra a hibernação e privatização da FAFEN/SE. Estamos discutindo com as comunidades da região, realizando reuniões e assembleias populares para mostrar para a população a tragédia social que será causada com esta medida. Queremos reunir centenas de trabalhadores na FAFEN/SE para fazer essa denúncia e darmos projeção nacional a esta luta, e assim impedir que a FAFE/SE seja fechada no dia 1º de novembro.

Onde: FAFEN/SE, Laranjeiras (Pedra Branca)/SE.

Quando: Sexta 10/08, às 6h30.

Por que: Porque o Governo Federal e a Diretoria da PETROBRAS, querem hibernar e privatizar a FAFEN/SE e essa medida causará milhares de demissões e impactos sociais e econômicos no estado de Sergipe.

Fonte Diretoria Colegiada do Sindipetro AL/SE