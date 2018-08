Centro Médico do MP – parceria com o IPES garante vacinação para membros e servidores

08/08/18 - 09:45:54

A Procuradoria Geral de Justiça preocupada com a saúde de membros e servidores firmou parceria com o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – Ipesaúde, para imunização de todos que fazem parte do órgão ministerial, durante as Campanhas de Vacinação.

A disponibilização das vacinas está sendo realizada no Centro Médico do Ministério Público de Sergipe desde o mês de abril do corrente ano. A próxima campanha´- Tríplice Viral – Sarampo, Caxumba e Rubéola – será realizada no mês de agosto.

Além da imunização, o Centro Médico do MP oferece atendimento clínico, consulta, requisição de exames, avaliação de saúde, promoção e prevenção dos agravos à saúde. Para isso, conta com equipe composta pelo doutor Milton Rabelo Barreto, clínico geral com especialização em Medicina do Trabalho e pela enfermeira especializada em Saúde Coletiva e Administração Hospitalar, Ana Cristina Carvalho Barros.

Além da rotina de atendimentos diários e campanhas de vacinação, o Centro Médico realiza serviços de promoção e prevenção á saude, ou seja, membros e servidores dispõem, diariamente, de exames de controle da pressão arterial, controle de glicemia e do peso corporal.

“Pessoas felizes e saudáveis rendem mais no trabalho e na vida. A ideia é cuidar bem de nossos membros e servidores no atendimento diário, bem como oportunizando a descoberta antecipada de males físicos que possam comprometer o bem-estar e vida do ser humano”, salientou o procurador-geral de Justiça, José Rony Silva Almeida.

Além da demanda livre, diária, para membros e servidores que trabalham na sede da Instituição, os que fazem parte da equipe do Interior do Estado podem agendar sua consulta no Centro Médico do MP, por intermédio do telefone: 3209-2417.

