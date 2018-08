CERCA DE 200 FAMÍLIAS QUILOMBOLAS OCUPAM SEDE DO INCRA

08/08/18 - 09:01:00

Mais de 200 quilombolas continuam ocupando desde a noite desta terça-feira (07) a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Aracaju, como forma de pressionar o Governo Federal buscando reconhecimento de territórios.

As informações são de que cerca de 200 pessoas da área do Povoado Brejão dos Negros, no município de Brejo Grande reivindicam principalmente a publicação de portaria de reconhecimento dos territórios quilombolas da Fazenda Onça e Ilha da Criminosa, em Brejo Grande.

O Incra discutirá o assunto junto a diretoria jurídica do órgão e em até 15 dias úteis apresentará à parte interessada um parecer sobre a demanda. Eles esperam uma resposta do Incra nacional para poder dar informações sobre as solicitações.