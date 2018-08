Conheça a nova aeronave que deve operar no Grupamento Tático Aéreo

08/08/18 - 12:33:21

Exigências para atividades de policiamento, transporte aeromédico e defesa civil constam na licitação

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe informa que está em fase licitatória para contratação de empresa especializada para arrendamento de novo helicóptero que será utilizado em operações aéreas da Segurança Pública e da Defesa Civil em Sergipe.

O contrato com a Flyone Serviço Aéreo especializado, empresa que aluga a aeronave, expira no próximo dia 28 de agosto. A princípio, a empresa já se manifestou pela não continuidade da prestação do serviço, principalmente por conta dos consecutivos aumentos do preço do combustível. O contrato vigente prevê que a própria empresa seja responsável pelo abastecimento da aeronave e o estado investe por mês a quantia de R$ 215 mil.

Em decorrência da aproximação do término do contrato com a Flyone, o Governo de Sergipe iniciou as tratativas para a contratação de uma nova empresa para a prestação do serviço. Foi publicado no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande circulação, no dia 30 de julho de 2018, conforme prevê o princípio da publicidade na administração pública, o edital que irá normatizar o novo contrato que manterá o funcionamento do GTA normalmente.

No documento, constam informações sobre o processo licitatório e as especificações técnicas da aeronave que serão exigidas, principalmente em decorrência das novas demandas operacionais elencadas pelos próprios componentes do GTA. Alguns detalhes são imprescindíveis para as atividades atuais do GTA, a exemplo de missões aeromédicas, onde a aeronave opera em locais restritos, com limitação de peso e pouso, requerendo assim uma aeronave mais nova e com motorização adequada.

Entre as novas exigências, estão ainda: aeronave com fabricação mais recente; motorização mais potente, alcançando 847 Shp (a anterior era de 650 Shp); capacidade maior para transporte de cargas externas, atingindo 2.800 quilos (antiga 2.250kg), entre outras especificações.

Vale ressaltar que o Governo do Estado prepara o pagamento referente ao mês de julho, cuja nota foi fechada no último dia 31. Todas as notas anteriores que estavam pendentes, conforme acordo, foram pagas. Portanto, a informação que circulou sobre atraso de duas notas não é verdadeira.

GTA

Ao Grupamento compete o planejamento, comando, coordenação, fiscalização, manutenção e controle das operações aéreas. Entre as atividades desenvolvidas pelo GTA, destacam-se: o patrulhamento aéreo, o apoio em buscas e salvamentos, combate a assalto a bancos e estabelecimentos comerciais, mapeamento de áreas, entre outras.

Fonte e foto SSP