CORREIOS: AGÊNCIAS E SERVIÇOS FUNCIONAM NORMALMENTE

08/08/18 - 13:08:52

Nesta quarta-feira (8), todas as unidades dos Correios estão funcionando normalmente e todos os serviços estão sendo prestados. Caso alguma paralisação ocorra, a empresa vai implantar um plano de contingência para garantir a continuidade do atendimento à população. Na noite de ontem (7), os trabalhadores realizaram assembleias em todo o país e decidiram pela manutenção do estado de greve, sem paralisação.

Após os Correios terem ingressado com pedido de mediação junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o vice-presidente do tribunal, ministro Renato de Lacerda Paiva, havia proposto a manutenção do último acordo coletivo, ressalvando apenas os termos da decisão judicial sobre o plano de saúde dos empregados, além de assegurar a reposição da inflação no período (3,68%) sobre salário e benefícios.

O tribunal condicionou a proposta à não realização de greve por parte dos trabalhadores. Além disso, solicitou que a proposta fosse levada às assembleias e que uma resposta fosse dada pelas federações até quinta-feira (9). Os Correios já se manifestaram favoráveis à proposta do TST, assim como o Ministério do Planejamento. No entanto, após rejeitarem os argumentos da empresa e sequer avaliarem a proposta feita pelo TST, os empregados adiaram a votação para nova assembleia, marcada para o próximo dia 14.

Da assessoria