Doulas da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes orientam mães

08/08/18 - 10:15:33

Nesta terça-feira, 7, aconteceu na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes(MNSL), gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma ação com as Doulas da Amamentação que fizeram uma movimentação de orientação e acolhimento tanto das gestantes que estão na Ala Rosa da Unidade, quanto das puérperas da Ala Azul com o objetivo orientar para a amamentação. “O papel da Doula é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo para as gestantes, durante o período de parto”, disse a psicóloga da MNSL, Sílvia dos Anjos

Ela informou que as Doulas passaram por todas as alas da unidade, trabalhando e orientando sobre a importância do Aleitamento Materno para a mulher e o Recém-Nascido. “Foi ensinado sobre os 10 passos para o sucesso do Aleitamento Materno. As parturientes e gestantes receberam folhetos com as orientações e tiraram as dúvidas sobre a amamentação”, observou Silvia.

De acordo com a psicóloga foi fortalecida a Iniciativa Hospital Amiga da Criança e aproveitando a Semana Mundial de Aleitamento Materno, varias ações que estão sendo movidas, tanto no Banco de Leite Marly Sarney como na MNSL foram incentivadas.

Silvia disse, ainda, que a cada dia, seis Doulas da Amamentação irão passar nas alas explicando a importância do ato. “Hoje, especificamente elas distribuíram panfletos de orientações para as mães. Amanhã acontecerá na unidade, um dia de brincadeiras com perguntas e repostas. As voluntárias irão fazer perguntas as mães sobre as orientações da amamentação e quem acertar as questões, ganhará brindes. Até sexta-feira estaremos fazendo ações sobre a amamentação”, atentou.

“Amamentar fortalece a imunidade do bebê e ajuda no desenvolvimento do mesmo. Para que as mães tenham sucesso na amamentação, as Doulas ensinam massagens para a ordenha, entre outros cuidados”, observou a psicóloga.

“Achei ótimas as orientações. Aprendi como é essencial o leite materno para a criança, e todos os cuidados para a amamentação saudável. Foi explicado a mim”, comentou Rosineide Santos Fontes, 37 anos, grávida do terceiro filho e internada na “Lourdinha”, por causa da diabetes alta.

Maiane Santana Nascimento, 27 anos, primeira gestação com 29 semanas, hospitalizada na unidade por perda de líquido, disse que foi muito importante ter ouvido as Doulas. “Eu escutava assuntos de pessoas que não são profissionais da área, tinha dúvidas, e hoje foi tudo esclarecido. Fiquei surpresa quando soube que amamentar faz bem também para mim, que ajuda na prevenção de câncer de mama, reduzo meu peso, entre outros exemplos’, disse Maiane.

ASCOM SES

Foto Flávia Pacheco