FUNDAÇÃO BRASIL ECOAR FIRMA PARCERIA COM SECRETARIA

08/08/18 - 12:17:50

Fundação Brasil Ecoar firma parceria com a Secretaria de Assistência Social para levar cidadania a adolescentes e jovens

Na tarde de ontem foram assinados quatro Termos de Cooperação entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Fundação Brasil Ecoar, entidade apoiada pela empresa Torre, responsável pela coleta de lixo na Capital.

A parceria foi firmada com o intuito de promover a inclusão social de jovens entre 14 e 24 anos assistidos pelos Centros de Referência em Assistência Social, o Pop e o Cras, para assim, qualificá-los e prepará-los para a inserção no mercado de trabalho.

Além disso, também fica estabelecido, através de documentos, o compromisso de levar ao conhecimento dos adolescentes, jovens e adultos assistidos pela Semasc, a importância de preservação do meio ambiente – e estimulá-los à defesa e busca por um mundo mais sustentável.

“Uma parceria de muita importância e que permeia quatro áreas, desde a educação ambiental até a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A gente encontra uma empresa, uma fundação, que se dispõe e entende qual é o nosso objetivo na sociedade, isso é muito bacana. A iniciativa privada tem que estar junto com a gente sim, pois se não tivermos esse tipo de parceria, a gente não consegue avançar sozinhos”, afirmou a gerente da proteção social básica da secretaria, Edlaine Sena.

FUNDAÇÃO BRASIL ECOAR

A Fundação Brasil Ecoar é uma entidade sem fins lucrativos apoiada pela empresa Torre Empreendimentos e que tem como principal missão a realização de boas práticas ambientais, através de projetos que incentivam a coletividade cidadã, a exemplo dos Jovens Aprendizes Ambientais.

Esse projeto, inclusive, já é uma realidade no município de Nossa Senhora do Socorro e é realizado em parceria com a Cooperativa de Reciclagem Reviravolta, onde, além de mudar a vida de ex-catadores de lixo, conscientiza a população socorrense sobre a importância da reciclagem para o futuro do País.

“Esses termos são muito importantes porque selamos hoje um dos pontos que eu acredito que os municípios só têm a ganhar, que são as parcerias público-privadas. A Fundação Brasil Ecoar traz a proposta de atuação com os nossos centros de referência e no Centro Pop, possibilitando aos usuários oportunidades de inserção no mercado de trabalho, transformando a vida dessas pessoas”, explicou a secretária Rosane Cunha.

Ainda de acordo com a secretária, através dessa parceria será possível desenvolver nos assistidos pelo programa uma vontade de modificar o mundo ao seu redor. “Essa parceria, desenvolvendo as atividades de educação ambiental com os nossos jovens nos 16 Cras, dialoga diretamente com a cidade mais inteligente, humana e criativa que queremos. Eles poderão aprender como melhorar a sua casa, bairro, comunidade e vida como um todo”, pontua Rosane.

Um dos acordos, promete um envolvimento também dos pequenos. Trata-se de um concurso de desenho e frase sobre o Meio Ambiente, voltado para crianças, com o objetivo de incentivar e promover a reflexão sobre a preservação, valorização e conservação da natureza.

“Vamos trabalhar para promover a melhoria de vida das pessoas que mais precisam e esses termos de parceria vão dar sustentação à ampliação das ações da assistência social. Nós temos em Aracaju o nosso principal raio de atuação, mas estamos expandindo as nossas atividades para o estado de Sergipe como um todo”, finalizou o presidente da fundação Brasil Ecoar, José Silva.

Fonte e foto assessoria