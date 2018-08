GOVERNO CANCELA TAF PARA APROVADOS EM CONCURSO DA PMSE

08/08/18 - 17:27:04

Diante da suspensão do concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), o Governo do Estado informou nesta quarta-feira (08), que o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto foi cancelado. O exame seria a próxima etapa a ser enfrentada pelos aprovados na prova física do certame.

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Seplag), um dos principais motivos do cancelamento foi minimização de transtornos ,principalmente para candidatos que moram em outros estados. A Seplag informou ainda que por conta da suspensão é prudente realizar o TAF quando a continuidade do concurso for aprovada.

Na quinta-feira (2), Manoel Costa Neto concedeu uma liminar suspendendo o concursos da Polícia Militar de Sergipe atendendo a um pedido de dois candidatos que participaram da prova objetiva e se sentiram prejudicados por suspeita de fraude.