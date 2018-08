Juventude Batista realiza segundo congresso ‘Junção’ em Aracaju

08/08/18 - 08:23:23

Os jovens batistas de Sergipe têm um encontro marcado no dia 11 de agosto, quando será realizada a segunda edição do Congresso Junção. A celebração acontece na Primeira Igreja Batista de Aracaju (PIBA) e terá a participação do pastor Lázaro Sodré, da Igreja Batista Alvorada.

Neste ano, segundo o presidente da Juventude Batista da Capital (Jubacap), Carlos Alberto Carvalho, o congresso tem o tema ‘Diferentes” e quer despertar os jovens para a renovação do seu compromisso com o Reino de Deus. “Cada pessoa foi criada com um propósito e ser discípulo de Cristo é buscar a maturidade na vida cristã para exercer a plenitude dos planos que Ele mesmo tem para nós”, afirma.

A expectativa da organização é reunir jovens das 50 igrejas batistas da região metropolitana durante a celebração que terá a participação do cantor Peterson do Carmo, da Banda Patrius e do Ministério de Louvor da IB Sol Nascente. “Sentimos a presença de Deus até mesmo nos momentos descontraídos. A bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa missão, marcar a nossa geração com a alegria que é fruto do Espírito Santo”, diz o presidente da Jubacap.

A celebração terá início às 15 horas no templo principal da PIBA, que fica situado à Rua Lagarto, 646, no centro da capital sergipana. Os ingressos podem ser adquiridos ao custo de R$ 10 (antecipado) e R$15 (no dia do evento). Mais informações (79) 99110-8491.

Por Will Rodriguez