MARIA DA TAIÇOCA REALIZA ATO E DECLARA APOIO A BELIVALDO

08/08/18 - 13:02:14

No primeiro ato após a Convenção que homologou a candidatura de Belivaldo Chagas (PSD) e de Eliane Aquino (PT) ao Governo do estado, a presidente da Câmara de vereadores e candidata a suplente ao Senado de Rogério Carvalho (PT), Maria da Taiçoca, reuniu lideranças e moradores da região em sua residência para declarar apoio a Belivaldo.

“Relembro aqui que no pouco tempo em que estou governador, já investi mais de R$ 6 milhões em obras só em Socorro e sei da importância de participar do processo democrático para colocar gente com experiência e responsabilidade com o Estado e com o país”, disse Belivaldo ao agradecer o apoio e a recepção calorosa.

Ao lado de lideranças do município de Socorro, Maria da Taiçoca falou que o projeto de governo tem a cara do povo socorrense porque enxerga os menos favorecidos e reconhece a força e responsabilidade que Belivaldo vem demonstrando ao comandar a máquina pública.

Presenças

Também estiveram presentes o deputado estadual Jeferson Andrade; o ex-deputado federal Márcio Macedo; os vereadores Tico do Guajará, Oziel da Saúde, Alan Mota, Carlos Cunha, Aldon da Taboca, Hélio Passos e Carlos da Padaria; os vereadores Professor Bittencourt (Aracaju) e Sérgio da Larissa (Estância); lideranças políticas como Saulo Medeiros, Thiago G10 e outras lideranças jovens do Estado.

