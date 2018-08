Policiais do BPRp prendem quatro pessoas por tráfico de drogas em Aracaju

08/08/18 - 10:26:11

Além deles, foi apreendido um adolescente de 16 anos

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) realizaram na terça-feira, 7, a prisão de quatro pessoas e a apreensão de um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Na ação, foram presos José Michel de Jesus Santos, Luana Lopes Lino, Edvaldo de Farias de Rezende Júnior e Larissa Santos Silva.

De acordo com o BPRp, a denúncia partiu de um policial à paisana, que desconfiou da atitude suspeita do grupo, que se encontrava na Avenida Rio Branco, no Centro de Aracaju. Com a informação, os militares foram até o local e visualizaram os suspeitos, que foram submetidos aos procedimentos de identificação e busca pessoal.

Com o grupo estava a quantia de R$ 153,00 reais, assim como 10 trouxas de maconha, quatro pedras de crack, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de três celulares e 29 peças de roupas, com etiqueta de diversas lojas, cuja procedência os suspeitos não informaram.

Todos foram conduzidos a uma delegacia para adoção de medidas cabíveis, onde foi constatado que os cinco envolvidos já possuíam passagens pela polícia.

Fonte e foto SSP