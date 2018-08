RELATÓRIO DA ADEMA DIZ QUAIS PRAIAS ESTÃO PRÓPRIAS PARA BANHO

08/08/18 - 08:38:17

Técnicos ambientais da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizaram a análise da qualidade da água das praias sergipanas. Foram analisados 12 pontos, incluindo o litoral da capital e grande Aracaju.

Segundo relatório do Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas, nenhuma das praias apresentou um número superior a mil unidades de coliformes fecais por 100ml de água em três semanas consecutivas.

Confira os locais que estão próprios para banho:

Praia de Atalaia Velha – em frente aos Arcos da Orla, Aracaju

Praia do Banho Doce – em frente ao Chafariz, Aracaju

Praia do Refúgio – em frente ao Condomínio Lago Paranoá, Aracaju

Praia do Bonanza – em frente ao Hotel Parque dos Coqueiros, Aracaju

Praia do Hawaizinho – em frente a Praça de Eventos da Orla, Aracaju

Praia de Aruana – em frente ao Loteamento Aruana, Aracaju

Praia do Robalo – em frente ao Clube do Banco do Brasil (AABB), Aracaju

Praia dos Artistas – Coroa do Meio em frente ao Novo Farol, Aracaju

Praia dos Náufragos – em frente ao Condomínio Residencial Brisa, Aracaju

Praia de Atalaia Nova – em frente ao Farol da Barra, na Barra dos Coqueiros

Praia da Costa – em frente aos Bares, Barra dos Coqueiros

Praia de Atalaia Nova, trecho do Rio Sergipe (próximo ao antigo terminal hidroviário), Barra dos Coqueiros