SOCORRO: PREFEITURA EMITE NOTA SOBRE OPERAÇÃO DO DEOTAP

08/08/18 - 05:45:20

A prefeitura do município de Nossa Senhora do Socorro emitiu uma nota no final da tarde desta terça-feira (07) informando sobre a operação realizada pelo Departamento de Crimes contra Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) e que foi divulgada com exclusividade pelo FAXAJU .

Segundo a nota da assessoria de Socorro, o ex-servidor foi exonerado assim que a atual administração assumiu em 2017. Ele está investigado por desvios no IPTU entre os anos de 2014 e 2016.

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informa que está contribuindo com as investigações do Departamento de Crimes contra Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) da Polícia Civil sergipana nas investigações acerca de desvios no repasses de recursos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Por meio de relatórios e outros documentos, a Prefeitura tem prestado todas as informações necessárias solicitadas pela Polícia Civil.

Prezando pelo bem ao patrimônio público e repudiando tais práticas nocivas, garantimos que continuares contribuindo com as investigações para que os possíveis culpados sejam responsabilizados pela práticas danosas cometidas ao erário público do nosso município.

O Golpe

Um servidor comissionado recebia dinheiro de despachantes, acessava o sistema que gere o registro de pagamento do IPTU e abonava valores, como se estes já tivessem sido pagos. O Deotap suspeita que, neste período, cerca de R$ 1 milhão foi desviado por este servidor. Uma outra pessoa, que tentava atrapalhar as investigações, também foi presa e encaminhada a uma Delegacia da capital.

Os valores abonados sempre aconteciam manualmente e fora do horário do expediente, muitas vezes à noite e até na madrugada de locais, de acordo com a investigação, fora da estrutura da administração pública.

*Com informações da Ascom/SSP e ascom Socorro