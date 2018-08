TRE cassa mandato do prefeito de Poço Redondo por compra de voto

08/08/18 - 17:34:48

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu na tarde dessa quarta-feira (08), pela cassação do mandato do prefeito do município de Poço Redondo (SE), Admilson Chagas Júnior (PRB), por cinco votos a dois. O gestor é acusado de suposta prática de compra de votos.

A decisão cabe apresentação de embargos no TRE-SE e recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo informação de uma liderança de Poço Redondo, que falou em off, os advogados do prefeito vão apelas da decisão em Brasília e ele permanecerá no mandato até sentença em instância superior.