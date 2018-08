Veja quatro vantagens da criação de gado Brahman

08/08/18 - 10:52:29

Um dos melhores zebuínos do mercado, o gado Brahman possui diversas características que trazem vantagens ao produtor que opta pela sua criação. A raça desembarcou em território nacional na metade dos anos 1990, originária dos Estados Unidos, e é o resultado do cruzamento de raças nobres como Gir, Guzerá, Nelore e Krishna Valley.

Reunimos abaixo quatro principais entre as diversas vantagens da criação dessa raça que cada vez ganha mais expressão na pecuária nacional.

Excelência para cruzamentos

Raça resultante de cruzamentos, o Brahman é bastante utilizado para melhoramento de animais para abate. Seu sêmen costuma ser utilizado para este fim desde antes de sua chegada oficial ao Brasil, e sua cruza conta com ótimos resultados para reprodução e engorda – como é o caso do Brahmanel (Brahman + Nelore). A cruza com outros zebuínos, além de taurinos e tauríndicos, é positivo no ganho em peso e na boa qualidade da carne.

Alta adaptabilidade

O Brahman se adaptou muito bem ao clima tropical do Brasil. Ele é capaz de tolerar altas temperaturas, o que o torna adequado para a criação em regiões mais úmidas e quentes do país. Sua pelagem grossa e densa reflete os raios solares, fazendo com que ele sofra menos com o calor. Já no frio, há uma contração da pele e um aumento da densidade da pelagem, também trazendo mais conforto ao animal.

Reprodução ágil

O gado Brahman possui uma ótima capacidade de reprodução regular e é o zebuíno com mais precocidade. As fêmeas dão um intervalo reduzido entre os partos se comparadas à outras raças. O bezerro tem porte pequeno ao nascer, o que facilita o nascimento e torna o parto muito mais fácil para as fêmeas, que possuem grande habilidade materna.

Carne magra de excelente qualidade

Voltado à criação de corte, o Brahman apresenta uma taxa de crescimento alta por conta da excelente conversão alimentar e boa velocidade de obtenção de peso para terminação. Com isso, fornece uma carne mais magra.

Por Aline Matos

Imagem: shutterstock.com