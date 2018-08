Vinicius destaca atuação de Edvaldo e o compromisso com André Moura

08/08/18 - 19:05:54

Num tom de orgulho e reconhecimento, o vereador Vinícius Porto (DEM) usou a tribuna nesta quarta-feira (8/8) para destacar o bom desempenho administrativo do prefeito de Aracaju, Evaldo Nogueira. De acordo com o parlamentar, mesmo diante da crise econômica que afeta os cofres públicos, a capital sergipana mantém seu ritmo de crescimento com a realização de importantes obras e investimento em diversos projetos, resultado de uma gestão compromissada com a população aracajuana.

O vereador também destacou a atuação decisiva do deputado federal, André Moura, na liberação de um grande volume de recursos financeiros para Aracaju, o que viabilizou o andamento de obras e execução de projetos essenciais para o desenvolvimento da capital e o bem-estar da sua população. “Sergipe como um todo recebeu e recebe do deputado André Moura toda atenção e apoio. Independentemente de sigla partidária, o deputado ajudou a diversos prefeitos ao intermediar a liberação de verbas federais para os municípios, o que mostra seu compromisso político e sua sensibilidade com os problemas da nossa gente, do povo sergipano” disse o vereador.

Na ocasião, Vinícius Porto também falou sobre o processo eleitoral deste ano e desejou boa sorte a todos os candidatos que vão participar do pleito e, em especial aos colegas vereadores. “Desejo a cada um de vocês boa sorte nesse desafio. Espero que todos alcancem seus objetivos”, afirmou ele.